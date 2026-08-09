El ayuno intermitente promete milagros en tu salud pero la evidencia científica revela otra cosa

El ayuno intermitente se instaló como una de las tendencias nutricionales más comentadas en redes y medios. Promete un atajo para bajar de peso, mejorar la salud metabólica e incluso alargar la vida. Pero la evidencia científica más reciente y de mayor calidad metodológica pinta un panorama bastante más modesto que el que circula en Instagram o TikTok.

Qué es y cómo funciona el ayuno intermitente

La médica Sabrina Critzmann reflexiona: "Todos ayunamos. La pausa que hacemos desde que nos vamos a dormir hasta la primera comida del día siguiente, el momento en que des-ayunamos, existe siempre". Más que una dieta en sentido clásico, el ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna ventanas prolongadas sin comer y otras más limitadas de ingesta. A diferencia de otros enfoques nutricionales, no prescribe qué comer sino cuándo hacerlo. En la práctica actual, las modalidades más difundidas incluyen:

El esquema 16:8 (16 horas sin comer y una ventana de 8 horas para las comidas, generalmente saltando el desayuno o la cena)

(16 horas sin comer y una ventana de 8 horas para las comidas, generalmente saltando el desayuno o la cena) El 5:2 (restricción calórica severa dos días no consecutivos por semana, con alimentación normal el resto)

(restricción calórica severa dos días no consecutivos por semana, con alimentación normal el resto) El ayuno en días alternos

En sus versiones más extremas y más cuestionadas por especialistas, ayunos prolongados de varios días, promovidos puntualmente por algunos referentes de redes

Los argumentos detrás de la mayoría de sus versiones son dos: por un lado, reducir la ventana horaria de ingesta como forma indirecta para bajar el total de calorías consumidas en el día; por otro, la promesa —más discutida— de beneficios metabólicos, hormonales o incluso vinculados a la autofagia celular.

El fenómeno no es nuevo: fue una de las dietas más buscadas en Google a nivel mundial y también en la Argentina durante 2019, impulsada en gran medida por el respaldo de celebridades internacionales. Ya en ese momento, figuras como Jennifer Anniston y Reese Whiterspoon se declaraban públicamente adeptas. Hoy hay una gran comunidad de actores, modelos y hasta deportistas que lo practican, como LeBron James o Nolan Djokovic, orientados a optimizar su rendimiento deportivo. En Argentina, cuentas de nutrición, entrenadores personales y creadores de contenido de bienestar conviven con profesionales matriculados en el mismo feed de redes sociales, muchas veces sin que el usuario promedio pueda distinguir con claridad quién tiene formación clínica y quién no.

Los expertos se alarman con las variantes más extremas que circulan en redes: los ayunos de cinco días o más por cuenta propia son peligrosos porque pueden desencadenar consecuencias graves, como el síndrome de realimentación (colapsos electrolíticos al retomar la ingesta), sarcopenia acelerada, alteraciones hormonales y del ciclo menstrual, e hipoglucemias severas. El problema no es el ayuno intermitente en sí, controlado por profesionales y encuadrado en objetivos concretos, sino la aspiración a lo imposible a través de prácticas que, distorsionadas y sin control, sí se vuelven riesgosas.

Más allá del riesgo, la evidencia científica muestra resultados modestos y muy dependientes del perfil individual de cada persona, considerando sobre todo el enorme esfuerzo que requiere sostener el ayuno durante un mediano a largo plazo.

Lo que dice la ciencia actualizada sobre el ayuno intermitente

Una revisión Cochrane es un estudio detallado que analiza de forma clara y justa toda la información médica disponible sobre un tratamiento de salud. Estas revisiones se hacen siguiendo reglas muy estrictas para evitar errores o trampas, son de alta confianza y se pueden leer en la Biblioteca Cochrane.

La revisión sistemática acerca del ayuno intermitente publicada por Cochrane en febrero de 2026 estuvo liderada por Luis Garegnani, del Centro Asociado Cochrane de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires. El equipo analizó 22 ensayos clínicos aleatorizados diferentes y separados, que incluyeron a casi 2.000 adultos, comparando distintas modalidades de ayuno intermitente: ayuno en días alternos, ayuno periódico y alimentación restringida en el tiempo, comparándolos contra el consejo dietético tradicional o la ausencia de cualquier intervención estructurada.

La conclusión central fue clara y simple: comparado con el consejo dietético habitual, el ayuno intermitente no presentó diferencias relevantes en términos de porcentaje de pérdida de peso respecto al valor basal. Tampoco se encontraron ventajas significativas frente a no recibir ningún tipo de asesoramiento. En palabras del propio Garegnani, "el ayuno intermitente puede ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que se ve en redes sociales".

El estudio también reconoce sus propios límites. Por un lado, advierte sobre la escasez de investigación a largo plazo, ya que pocos ensayos evaluaron resultados más allá de períodos cortos, algo problemático si se piensa que la obesidad es una condición crónica que requiere abordajes sostenidos en el tiempo. Por otro, la mayoría de los estudios involucró a participantes blancos de países de altos ingresos, lo que limita la extrapolación a otras poblaciones con perfiles étnicos, alimentarios y socioeconómicos distintos. La autora sénior, Eva Madrid, fue igual de cauta: con la evidencia disponible actualmente es difícil hacer una recomendación general, y los profesionales deberán evaluar caso por caso al aconsejar a un adulto con sobrepeso sobre cómo bajar de peso.

Un trabajo publicado en The BMJ en junio de 2025, con Zhila Semnani-Azad como primera autora, amplió considerablemente la base de evidencia. Se trata de una revisión sistemática y metaanálisis en red que incluyó 99 ensayos clínicos aleatorizados con 6.582 adultos de distintas condiciones de salud, comparando el ayuno intermitente con la restricción calórica continua (el modelo clásico de "comer menos, siempre") y con dietas sin restricción.

El resultado confirma lo que planteaba la revisión Cochrane: el ayuno intermitente parece tener beneficios similares a las dietas tradicionales de restricción calórica para la pérdida de peso. Con un matiz: dentro de las distintas modalidades de ayuno, el ayuno en días alternos mostró un beneficio pequeño en la reducción de peso corporal comparada con la restricción calórica continua. Una diferencia estadísticamente detectable pero clínicamente marginal, y limitada a una sola de las variantes de ayuno (no al ayuno 16:8 o al ayuno en días completos, que son los que más circulan como recomendación popular). Los propios autores fueron cautos al respecto: remarcaron que se necesitan ensayos más largos para confirmar estos hallazgos. Es muy difícil diferenciar, a través de la evidencia, cuánto influye el ayuno y cuánto la moderación y el control sobre la ingesta durante las horas en las que se permite comer.

Lo más prometedor del ayuno intermitente: microbiota y metabolismo

El descenso de peso y los potenciales beneficios metabólicos son objetos de investigación distintos que en la comunicación pública tienden a mezclarse como si fueran lo mismo. Cuando se ordenan y separan, la evidencia, aunque bastante preliminar y proveniente en gran medida de estudios en animales o de muestras modestas en humanos, da mejores indicios.

Un estudio del Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) encontró que la combinación de ayuno intermitente con una dieta saludable generó cambios más profundos en la composición de la microbiota intestinal, con un aumento de la especie Alistipes finegoldii, que podría vincularse a una mejor regulación de la glucosa en sangre. Los propios investigadores reconocen que los resultados son preliminares y se necesitan más estudios en humanos. Otras revisiones apuntan en una dirección similar en cuanto a diversidad microbiana, siempre con la salvedad de que los efectos pueden variar según el protocolo de ayuno y las características individuales de cada persona. Esto significa que no sólo se trata de ayunar, sino de qué se ingiere cuando finalmente se rompe el ayuno, del contexto y de cada cuerpo.

También hay evidencia puntual que indicaría beneficios del ayuno intermitente para poblaciones específicas con patologías o cuadros puntuales: por ejemplo, restringir las horas de ingesta redujo síntomas en pacientes con enfermedad de Crohn, según un ensayo de la Universidad de Calgary publicado en Gastroenterology. El denominador común de toda esta línea de investigación es que trabaja con mecanismos biológicos plausibles (diversidad microbiana, ácidos grasos de cadena corta, inflamación sistémica) pero todavía no con ensayos grandes, aleatorizados y de largo plazo que permitan traducir esos hallazgos en una recomendación clínica firme.

Cuestión de peso

La doctora Florencia Dafne Raele, médica funcional (IFM), describe: "Muchas personas empiezan ayuno intermitente y sienten cambios muy positivos. Más energía, menos hambre, mejor control glucémico, cambios en composición corporal. Pero a veces llega un momento donde el cuerpo empieza a pedir otra cosa, debido a ciertos síntomas que pueden aparecer: peor descanso, menos rendimiento, más ansiedad, dificultad para ganar masa muscular, más foco mental en la comida, sensación de estrés constante. El ayuno es una herramienta metabólica. Y como cualquier herramienta, depende del contexto".

El problema de fondo, más allá de los números puntuales, es conceptual: "ayuno intermitente" es un paraguas que agrupa protocolos muy distintos entre sí, aplicados a poblaciones heterogéneas, con objetivos que van desde bajar de peso hasta mejorar marcadores metabólicos o incluso tratar condiciones digestivas específicas. Cuando la comunicación mediática o en redes condensa todo eso en un único mensaje, termina prometiendo resultados imposibles, o beneficios que la evidencia solo sugiere, y con cautela, para subgrupos muy específicos o para mecanismos biológicos todavía en estudio.

Para la persona promedio que busca bajar de peso, la conclusión de la evidencia disponible hasta ahora es bastante menos excitante que el discurso de redes: el ayuno intermitente puede funcionar, pero no mejor que cualquier otra estrategia sostenida de restricción calórica. En ese sentido, el criterio para elegir el método quizás debería ser aquel que puedan sostener a largo plazo, de manera saludable, antes que una fórmula mágica.