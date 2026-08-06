Asocian a la jardinería con el bienestar y una vida más saludable por estos motivos

En el último tiempo, la medicina comenzó a explorar herramientas complementarias a los fármacos para abordar el estrés, la ansiedad y el deterioro cognitivo. En ese camino, la práctica de la jardinería cobró un protagonismo inédito a nivel global mediante la denominada "prescripción social", un enfoque preventivo que promueve el contacto directo con la tierra. Países como el Reino Unido impulsan proyectos públicos de salud orientados al cuidado de plantas, mientras que en Estados Unidos y Escandinavia se aplica la horticultura terapéutica para tratar cuadros de estrés postraumático o estimular el sistema nervioso. La evidencia científica acumulada durante los últimos años confirma que sembrar, podar y trabajar la tierra ofrece múltiples beneficios fisiológicos y neuronales que pueden prolongar la expectativa de vida.

En un informe publicado por National Geographic, diversos científicos y especialistas explicaron cómo el contacto sostenido con las plantas modula las hormonas del estrés y promueve la salud integral. Por un lado, el movimiento físico de baja intensidad que exige el trabajo de jardín —como trasladar tierra, podar o remover terreno— eleva la frecuencia cardíaca beneficiando al sistema cardiovascular, al tiempo que activa el sistema nervioso parasimpático para reducir los niveles de cortisol. Esta respuesta de relajación multisensorial promueve un mejor descanso nocturno y estimula la microbiota cutánea a través del contacto directo con microorganismos presentes en el suelo, fortaleciendo el sistema inmunológico y reduciendo procesos inflamatorios.

Jardinería: los beneficios cognitivos y el impacto directo en el cerebro

El cuidado del jardín no requiere de esfuerzos extremos para desencadenar efectos positivos en el estado de ánimo y la memoria. Diferentes investigaciones demostraron que la horticultura frecuente previene el deterioro cognitivo y estimula la plasticidad cerebral:

Reducción del estrés y la ansiedad: La tarea recurrente de cuidar una planta y observar su florecimiento genera una sensación de propósito y logro. Al disminuir el cortisol, el cerebro incrementa los factores de crecimiento neuronal, facilitando la creación de nuevas conexiones entre neuronas.

La tarea recurrente de cuidar una planta y observar su florecimiento genera una sensación de propósito y logro. Al disminuir el cortisol, el cerebro incrementa los factores de crecimiento neuronal, facilitando la creación de nuevas conexiones entre neuronas. Liberación de dopamina y serotonina: La resolución de pequeños problemas cotidianos en el jardín (como recuperar una planta marchita o ver germinar una semilla) activa el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina. Asimismo, estudios preliminares vinculan el contacto con bacterias benignas del suelo con un incremento en los niveles de serotonina.

La resolución de pequeños problemas cotidianos en el jardín (como recuperar una planta marchita o ver germinar una semilla) activa el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina. Asimismo, estudios preliminares vinculan el contacto con bacterias benignas del suelo con un incremento en los niveles de serotonina. Prevención de la demencia: Trabajos recientes enfocados en adultos mayores revelaron que la práctica habitual de la jardinería se asocia con una menor incidencia de cuadros de demencia y una clara atenuación de los síntomas depresivos.

Por qué la jardinería es una aliada estratégica para la longevidad y el envejecimiento saludable

Más allá de los efectos inmediatos sobre el humor y la mente, cultivar plantas se consolida como un hábito clave para extender los años de vida. Un estudio longitudinal realizado en 2026 vinculó el trabajo de jardín frecuente con un 22% de reducción en el riesgo de mortalidad general. La investigación identificó una correlación directa entre la práctica de la jardinería y una mayor longitud en los telómeros, las estructuras protectoras ubicadas en los extremos de los cromosomas que funcionan como el principal indicador de la edad biológica de una persona.

La combinación de una menor carga de estrés sostenida en el tiempo, un estilo de vida físicamente activo y la integración social que promueven las huertas comunitarias posicionan al cuidado de las plantas como una verdadera receta natural para envejecer con mayor calidad de vida.