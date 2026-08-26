Magnesio, melatonina, hierro y otros: cuándo y cómo tomar suplementos para que funcionen

La absorción de nutrientes como el hierro, magnesio o vitamina D se ve afectada por qué alimentos los acompañan y cómo interactúan entre sí.

"No me hizo nada". "No me funcionó". El furor por los suplementos dietarios y deportivos hace difícil distinguir cuáles son realmente valiosos y cuáles, puro marketing: sobre todo, cuando la prueba se hace de manera incorrecta. Dosis mal fraccionadas, horarios que anulan el efecto buscado, combinaciones que compiten por los mismos mecanismos de absorción o consumos sin relación con una comida cuando el nutriente lo requiere son errores frecuentes que explican buena parte de la ausencia de resultados con estos productos, siempre que el suplemento sea válido y su aplicación, adecuada. El problema no necesariamente está en el suplemento en sí, cuando tienen respaldo científico sólido, sino en cómo se toman.

Aunque la dosis correcta y la pertinencia de suplementar dependen del motivo (una deficiencia diagnosticada por laboratorio no da igual que una suplementación preventiva) y del contexto individual de cada persona, se puede idear una suerte de guía práctica general y básica. Nada reemplaza la indicación de un médico o nutricionista, especialmente en minerales con riesgo de toxicidad por acumulación o en personas con patologías renales, hepáticas o que toman medicación crónica.

Magnesio: la forma química por sobre la dosis

No todo magnesio da igual. Este mineral necesita unirse a otra molécula para poder absorberse, y esa molécula condiciona tanto la biodisponibilidad como el efecto secundario más asociado a este suplemento: la diarrea. El óxido de magnesio, una de las presentaciones más económicas y frecuentes en el mercado argentino, tiene una absorción intestinal comparativamente baja, por lo que gran parte de la dosis queda en el tubo digestivo y actúa como laxante osmótico antes que como reposición sistémica del mineral. Las formas queladas a aminoácidos (como el bisglicinato) y las sales orgánicas (como el citrato) se absorben mejor, aunque el citrato conserva parte del efecto osmótico a dosis altas.

La implicancia práctica es directa: si el objetivo es relajación muscular o apoyo al sueño, conviene priorizar formas con mejor tolerancia digestiva y tomarlas de 30 a 60 minutos antes de acostarse. Si el objetivo es aliviar constipación, el citrato u óxido, tomados con abundante agua, cumplen mejor esa función. El magnesio puede interferir con la absorción de otros minerales, por lo que, cuando se utilizan varios suplementos a la vez, puede ser conveniente separarlos.

Melatonina: el horario es todo

La melatonina es una hormona, no un sedante, y ese hecho afecta la lógica de uso. Su función es señalizar al organismo que es de noche, más que inducir sueño de forma directa. Por eso, dosis muy altas, frecuentes en presentaciones comerciales de 5 o 10 mg, muy por encima de lo que produce el cuerpo de forma endógena (menos de 1 mg), no necesariamente mejoran el resultado y pueden generar somnolencia residual al día siguiente, cefalea o alteraciones en el propio ritmo circadiano si se usa de forma crónica y a destiempo.

El horario es importante. Tomar melatonina demasiado tarde puede correr el pico de sueño hacia la madrugada, mientras que tomarla varias horas antes de acostarse puede no coincidir con el momento en que se necesita el efecto. La ventana más recomendada para favorecer el sueño es entre 30 y 60 minutos antes de la hora en que se busca dormir, en dosis bajas (0,5 a 3 mg en la mayoría de los casos), reservando el uso a situaciones puntuales como jet lag, cambios de turno laboral, insomnio transitorio, más que como hábito indefinido, salvo indicación médica específica.

Hierro: más vitamina C, menos café y calcio

El contexto en el que se toma el hierro resulta determinante para el resultado, más que para la mayoría de los suplementos. El hierro no hemínico (el de las cápsulas y el de origen vegetal) tiene una absorción intestinal naturalmente baja, y esa absorción depende en gran medida de qué lo acompañe. La vitamina C es su pareja ideal. Reduce el hierro férrico a su forma ferrosa, más fácilmente absorbible, por lo que tomar el suplemento junto con una fuente de vitamina C (jugo de cítricos, por ejemplo) puede aumentar significativamente su aprovechamiento. Muchos suplementos ya incluyen una dosis de vitamina C para ese fin.

A la inversa, el calcio, los taninos del té o el café y los fitatos de cereales integrales o legumbres inhiben la absorción de hierro si se consumen en la misma ingesta. Por eso una recomendación habitual es separar el suplemento de hierro de las comidas ricas en calcio y de la infusión de café o té por al menos una a dos horas. El estómago vacío mejora la absorción, pero también aumenta la probabilidad de molestias gastrointestinales (náuseas, constipación), un motivo frecuente de abandono del tratamiento; en esos casos, conviene tomarlo con una porción modesta de comida, sin calcio ni cafeína, aunque implique algo menos de absorción.

Vitamina D: liposoluble

La vitamina D es liposoluble, lo que significa que su absorción intestinal depende de la presencia de grasa dietaria en la misma comida. Tomarla en ayunas o junto con una comida excesivamente magra reduce su biodisponibilidad, mientras que consumirla con algún alimento que se considere fuente de grasas (algo de aceite, frutos secos, lácteos enteros, palta) favorece su absorción. No es necesaria una comida de tenor graso elevado: alcanza con que la ingesta no sea completamente libre de lípidos.

A diferencia de vitaminas hidrosolubles, como la C o las del complejo B, el exceso de vitamina D no se elimina fácilmente por orina, sino que se acumula en tejido graso, lo que la vuelve una de las pocas vitaminas con riesgo real de toxicidad por sobredosis sostenida (hipercalcemia, entre otros efectos). Por eso la dosis debería definirse basándose en un dosaje sanguíneo de 25-hidroxivitamina D y no en la elección caprichosa de una presentación comercial, sobre todo en quienes ya suplementan calcio.

Omega 3: con las comidas

Los suplementos de omega 3 (EPA y DHA, típicamente bajo la forma de cápsulas de aceite de pescado) se absorben mejor cuando se toman junto con una comida que contenga grasa.

Además de la lógica de absorción, hay otra razón práctica que tiene que ver con el confort: tomado en ayunas, es frecuente el reflujo con "regusto a pescado" que caracteriza a este suplemento, una desventaja que se atenúa cuando se consume durante o inmediatamente después de una comida. También puede aliviarse fraccionando la dosis diaria en dos tomas, en lugar de una sola cápsula de alta concentración.

Creatina: constancia por sobre horario

La creatina es, junto con la vitamina D, uno de los suplementos con mayor volumen de evidencia científica acumulada, principalmente en el ámbito del rendimiento físico. A diferencia de la proteína, no tiene una "ventana anabólica" estricta. Lo que determina su efectividad es la saturación progresiva de los depósitos musculares a lo largo de varias semanas, más que el momento puntual del día en que se toma. Por eso el horario (antes o después de entrenar, con o sin comida) tiene un impacto marginal comparado con la consistencia diaria en la dosis.

Sí existe cierta evidencia de que tomarla junto con una comida que incluya carbohidratos o proteína puede favorecer levemente su captación muscular, por el pico de insulina asociado, pero el factor determinante sigue siendo la regularidad. Interrumpir la toma, ser irregular con la dosis y saltearla, reduce los depósitos musculares y, con ellos, buena parte del beneficio buscado.

Calcio: fraccionado

Un error frecuente es optar por una dosis alta de calcio en una sola toma, cuando se necesita suplementar este mineral. La absorción intestinal de calcio es un proceso saturable: el organismo absorbe el calcio de manera más eficiente cuando la cantidad administrada en una sola toma no supera aproximadamente los 500 mg. De ahí que, cuando se requieren dosis diarias altas, se recomiende fraccionarlas en dos o tres tomas a lo largo del día en lugar de concentrarlas en una.

También compite con el hierro, el magnesio y el zinc por las mismas vías de absorción, y suele "salir ganando" el calcio en esa contienda. Por ese preciso motivo, su exceso puede obstaculizar la absorción de hierro si se toman en la misma comida. Todo esto refuerza la lógica de separar estos suplementos entre sí cuando se usan varios en simultáneo.

Complejo B: por la mañana

Las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6, B9, B12, entre otras) son hidrosolubles, por lo que no requieren grasa en la comida para absorberse y el exceso se elimina por orina. Su relación con el metabolismo energético celular explica por qué una proporción importante de quienes las toman de noche reportan dificultad para conciliar el sueño o un impulso hacia mayor actividad, aunque el efecto varía y no está universalmente descripto en la evidencia. Por esa razón, más que por un requerimiento de absorción, suele recomendarse tomarlas en la mañana o en la primera mitad del día, idealmente con alguna comida para minimizar molestias gástricas que algunas personas experimentan con el estómago vacío, en particular con dosis altas de niacina (B3) o de complejos multivitamínicos concentrados.

La dosis y el motivo

Más allá de la lógica biológica y metabólica general que aplica a cada suplemento, la dosis efectiva y segura varía según la edad, el estado fisiológico, la función renal y hepática, la medicación concurrente y, sobre todo, el motivo de la suplementación. Corregir una deficiencia diagnosticada por laboratorio (una anemia ferropénica confirmada, por ejemplo) requiere dosis y controles muy distintos de los que implica una suplementación preventiva o de mantenimiento sin déficit detectado.

Ningún horario o combinación "óptima" compensa una indicación inadecuada, y varios de estos suplementos tienen riesgos reales de toxicidad cuando se usan sin supervisión durante períodos prolongados. La recomendación de fondo, más allá de cada detalle práctico, es la misma: consultar con un profesional antes de sostener cualquier suplementación en el tiempo.