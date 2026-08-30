Beneficios, mitos y dudas sobre la creatina, uno de los suplementos deportivos más consumidos

Dosis de 3-5 g/día de creatina son seguras para la mayoría; es ineficaz sin entrenamiento de fuerza o en casos de patología renal.

La creatina monohidrato es uno de los suplementos deportivos más vendidos y consumidos tanto a nivel global como en Argentina. ¿Es una fantochada? No: sus beneficios son reales, y de hecho es uno de los suplementos más estudiados científicamente. Pero eso no significa que sirva para todos o usada de cualquier manera, ni que sea una varita mágica.

Qué es y cómo actúa la creanita

La creatina es un compuesto nitrogenado que el cuerpo sintetiza por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el hígado, los riñones y el páncreas utilizan tres aminoácidos (arginina, glicina y metionina) para componer su propia creatina. También podemos consumirla entera, tal cual, como metabolito natural, de algunos alimentos. Se almacena sobre todo en el músculo esquelético como fosfocreatina, y funciona como un "banco de energía rápida".

Cuando el músculo necesita regenerar ATP (adenosín trifosfato, la molécula fundamental que almacena y transporta la energía en todas las células del cuerpo) de forma inmediata. En esfuerzos explosivos de pocos segundos, como una serie de sentadillas o un sprint, la fosfocreatina dona un grupo fosfato para reponer ese ATP más rápido que cualquier otra vía metabólica disponible.

La creatina no se creó como suplemento, no es una molécula inventada en laboratorio. Es un metabolito natural, presente en la carne roja y el pescado, que empezó a comercializarse en polvo a partir de los años 90 cuando la industria advirtió que la dieta común aporta cantidades que pueden ser insuficientes para saturar los depósitos musculares. Así nace un negocio inmenso: una dosis concentrada de esa molécula que podemos producir o consumir, pero que el organismo no obtiene fácilmente a través de la ingesta.

Es el suplemento nutricional más estudiado en el deporte: ¿funciona?

La creatina monohidrato es el suplemento nutricional más estudiado en el deporte y uno de los mejor respaldados en fisiología humana, con cientos de ensayos clínicos randomizados que avalan su uso. Un meta-análisis de 2024 (Wang et al., 2024, sobre fuerza muscular.) sobre adultos sanos menores de 50 años encontró que, combinada con entrenamiento de fuerza, mejora las adaptaciones de fuerza muscular máxima tanto en tren superior como inferior, con una diferencia de 4,43 kg más de fuerza en tren superior frente a placebo. Otro meta-análisis ( 2024 Pashayee-Khamene et al., 2024, sobre composición corporal) sobre composición corporal, con 95 tamaños de efecto analizados, halló un aumento pequeño pero significativo en la masa libre de grasa, más pronunciado en hombres que en mujeres, y mayor cuando se combina con entrenamiento de fuerza. Cuando se mide hipertrofia regional directa (en vez de masa corporal total), la magnitud del efecto es menor a lo que solía creerse según meta-análisis previos.

Si bien también se le atribuyen efectos benignos sobre la función cognitiva, la evidencia es más nueva y más limitada. Una revisión de 2025 concluye que la creatina no mejora la cognición global de manera consistente en condiciones normales, pero podría tener un papel modulador en situaciones de estrés fisiológico o mental (privación de sueño, fatiga extrema). Este hallazgo aparece también en estudios de espectroscopía cerebral que muestran que la suplementación puede aumentar los depósitos de creatina en el cerebro.

Si el cuerpo sintetiza creatina a partir de aminoácidos y la almacena, ¿se puede fomentar la producción propia o conseguirla sin suplementarse? Sí, parcialmente: la dieta (carne roja, pescado) aporta creatina, pero en cantidades que no saturan las reservas musculares al nivel que sí logra la suplementación directa. El ejercicio de fuerza no aumenta la síntesis endógena de creatina en sí, pero sí mejora la capacidad del músculo de captar y usar la que hay disponible.

El consumo de creatina en suplemento sirve, y tiene sentido con evidencia sólida, para personas que entrenan fuerza o hacen esfuerzos anaeróbicos de alta intensidad, dado que el efecto depende de sumarla a ese estímulo. También para personas mayores en programas de entrenamiento de resistencia, donde ayuda a preservar masa magra; y potencialmente en vegetarianos y veganos, que tienen menores reservas basales por la ausencia de fuentes dietéticas cárnicas.

En cambio, un suplemento de creatina es probablemente inútil, o de aporte marginal, para quien no entrena fuerza ni hace ejercicio anaeróbico regular (un metaanálisis señala que sin entrenamiento asociado, o con entrenamiento puramente aeróbico, no genera cambios significativos). Tampoco ayuda a quien busca bajar de peso, sin más (de hecho, la creatina retiene agua intramuscular, así que en la balanza puede sumar, no restar. Quien busca efectos cognitivos notorios en el día a día, sin estar bajo estrés fisiológico (privación de sueño, esfuerzo extremo), no tiene tampoco demasiados fundamentos para elegir este suplemento.

¿Es peligrosa?

En personas sanas, con dosis estándar (3-5 g/día), los suplementos de creatina son realmente seguros. Hay revisiones con más de 16.000 sujetos entre grupos de creatina y placebo que no encuentran evidencia de que la suplementación aumente el riesgo de efectos secundarios de forma significativa, y organismos como la FDA la consideran "generalmente reconocida como segura". El aumento de creatinina sérica que a veces alarma en un análisis de sangre es un efecto metabólico esperado, no un indicador de daño renal real.

Hay excepciones importantes: personas con enfermedad renal preexistente, proteinuria o hipertensión mal controlada deberían consultar antes de suplementar, porque en esos contextos la evidencia es escasa y los casos reportados de complicación suelen tener esa patología de base. Otro contexto de complicaciones es la combinación de dosis altas con antiinflamatorios (como ibuprofeno o naproxeno) de forma sostenida, que genera un escenario de mayor estrés renal. Las dosis únicas altas (10 g o más de una sola vez) aumentan el riesgo de malestar gastrointestinal; algo que se resuelve fraccionando la toma, no es un cuadro tóxico.

Mitos sobre la creatina

Ante el éxito del suplemento en la vida real y en las redes, la fiebre por la creatina distorsiona sus virtudes, por más ciertas que puedan ser en un inicio. La idea de que tomar creatina produce músculo por sí sola es simplemente una fantasía: el suplemento solo potencia la respuesta a un estímulo de entrenamiento, que no se puede omitir.

Otro error es pensar que hay que cargar con dosis altas la primera semana: no es necesario. La saturación se logra igual con dosis de mantenimiento sostenidas en el tiempo, solo que más lentamente. Tampoco hay que ciclarla para que sostenga el efecto: no hay evidencia de que la creatina produzca un cuadro de tolerancia ni de que el cuerpo reduzca su producción endógena de forma relevante por suplementarse. Por último: la creatina no sirve para "definir" ni quemar grasa: el efecto sobre la grasa corporal existe, pero es tan pequeño que no merece consideración. En un meta-análisis, apenas se pudo confirmar -0,28% de grasa corporal, siempre dependiendo de que haya entrenamiento de fuerza de por medio.

El negocio versus el aporte real

Es difícil sopesar objetivamente el mercado de suplementos de creatina, colosal. Algunas consultoras hablan de 514 a 625 millones de dólares en el ciclo de 2025 a 2026. Otras, sumando toda la cadena (materia prima, formas anhidras, etc.), de 2.700 a 3.000 millones. Todas proyectan crecimiento sostenido de dos dígitos hacia 2030-2035, con Asia y el Pacífico como la región de mayor expansión.

No toda la creatina disponible en góndola es igual. Existen procesos de fabricación que generan subproductos no deseados (dicianodiamida, dihidrotriazina) si no se controla prolijamente la síntesis, y hay reportes en todo el mundo, a partir del boom y la dificultad de fiscalizar la totalidad del mercado, de marcas con divergencias serias entre lo que declara la etiqueta y lo que contienen realmente. En casos extremos, casi sin creatina. El sello Creapure (fabricado en Alemania por AlzChem) funciona como referencia de pureza testeada por lote. Justamente se trata de una marca cuyo incentivo comercial en sí es promocionarse como "la única creatina verdadera".

Qué dudas científicas existen sobre la creatina

Los efectos cognitivos del consumo de suplementos de creatina bajo estrés (privación de sueño, fatiga mental) tienen estudios prometedores. Pero no se puede afirmar a ciencia cierta que sean sólidos aún. Son ensayos pequeños, y tampoco está claro el mecanismo exacto de paso de la creatina al cerebro a largo plazo, o si dosis más altas que las musculares, que se están probando para lo cognitivo, mantienen el mismo perfil de seguridad sostenido en el tiempo.

La seguridad renal en poblaciones con patología previa sigue con evidencia escasa, no descartada del todo. Y las aplicaciones "terapéuticas emergentes" (salud ósea en mayores, aplicaciones en enfermedades neurodegenerativas) están en etapa de investigación inicial, no de recomendación clínica.

Efectos secundarios y advertencias de la creatina

La creatina es uno de los pocos suplementos del mercado con evidencia genuinamente sólida detrás. Pero ese mismo prestigio científico alimenta un uso con pensamiento mágico detrás: comprarla y tomarla como sustituto de lo que realmente construye el resultado (entrenamiento consistente, buenos hábitos de sueño, proteína en la dieta). El suplemento no reemplaza nada de eso, lo potencia marginalmente por encima de esa base.

El riesgo no es tanto el gasto económico (relativamente bajo por dosis, comparado con otros suplementos) sino conductual. La energía y atención que la persona invierte en la "solución producto" en lugar de enfocarse en sus hábitos, que tiene mayor peso relativo en el resultado final. El suplemento resuelve la ansiedad de estar haciendo algo, mucho más que el objetivo corporal concreto.