estrategia de inversión Las Letes son una opción para comprar dólares más baratos que en el mercado minorista

La divisa estadounidense aún mantiene una tendencia a la baja, luego de lo que muchos consideraron una sobrereacción durante la semana pasada

Aún con la plaza moviéndose dentro de margenes más tranquilos en los últimos dos días, sigue fresco el recuerdo de la semana de furia cambiaria que se vivió a fines de agosto. En ese aspecto, para resguardarse de posibles aumentos en el tipo de cambio, varios ahorristas todavía no se deciden sobre entrar al mercado minorista ahora o apostar a más bajas.



Para un mayor colchón de seguridad, los analistas apuntan a ciertas opciones de inversión en dólares a las que se pueden acceder a un tipo de cambio algo menor que el minorista. Aunque, como todo, tienen sus pros y contras.



En primer lugar, las Letes (Letras del Tesoro) ofrecen en sus licitaciones y renovaciones una opción de dolarizarse al dólar mayorista. Ese tipo de cambio en general solo es accesible para los grandes jugadores del mercado, históricamente por debajo del valor minorista.



Para comprar Letes sólo es necesario una cuenta comitente en el homebanking, y adherirse al momento de la licitación (no operan en un mercado secundario). "Actualmente, el diferencial entre el mayorista y minorista en promedio está en 2,5%, contra el nivel normal de 1%", explica Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers.



El analista considera que es beneficioso elegir opciones como Letes o bonos en dólares ya que "no está considerando que esa moneda tiene inflación, baja pero la tiene, por lo que hay que ir a buscar instrumentos que nos den renta". Renta que, dado una potencial suba en el tipo de cambio, serviría como un adicional.



En lo que respecta al potencial de bonos en dólares, es cierto que el tipo de cambio de entrada cuando se compran con pesos es menor que el minorista.



"Pero la razón por la cual 9 de cada 10 veces se recomiendan Letes por encima de bonos en dólares cuando está la opción es porque en el segundo caso hay muchos factores móviles que afectan el rendimiento final", puntualiza Cristian Buteler, titular de Buteler Servicios Financieros.



En particular, el economista presenta que las variaciones en el riesgo país que afectan tanto la cotización como la tasa de interés de los bonos son factores a tomar en cuenta que pueden jugar en contra. Eso es distinto de las Letes donde uno suscribe a un valor determinado y no hay cotización continua.



También a diferencia de las Letras del Tesoro, según Infobae, la barrera de entrada en el mercado de bonos es mayor, ya que para comprar los mismo es necesario una cuenta con algún tipo de intermediario financiero, como un broker.



Buteler hace una aclaración final respecto a una dolarización dado el contexto actual. "No recomiendo esa estrategia, hoy por hoy. A estos valores, el dólar aún me parece caro", explica.