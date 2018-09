daños colaterales En solo 5 días los depósitos en dólares cayeron u$s1.154 millones

La cifra equivale a cerca del 4% del total y obligó a los bancos a importar más billetes desde los EE.UU. de lo que hacen habitualmente

Según se desprende de las estadísticas del Banco Central, la corrida por la suba del dólar asustó a los ahorristas, que en cinco días sacaron u$s1.154 millones que tenían depositados en los bancos, .

El 29 de agosto, los depósitos del sector privado ascendían a u$s28.563 millones, pero bajaron a u$ 28.356 millones al día siguiente y a u$s28.039 millones al otro día. El lunes pasado volvieron a caer y rompieron la barrera de los u$s28.000 millones, al descender a u$s 27.856 millones, mientras el martes tuvieron otra baja a u$s27.590 millones y el miércoles pasado, último dato disponible del BCRA, a u$s27.409 millones, lo que marca una merma total de u$s1.154 millones.



En cuanto al total de depósitos, al contar no sólo los del sector privado, descendieron de u$s32.363 millones el 29 de agosto a u$s32.167 millones el día siguiente, y cayeron de la barrera de u$s 32.000 millones al otro día, al descender a u$s31.873 millones, disminución que continuó el lunes pasado a u$s31.674 millones, a u$s31.402 millones el martes y a u$s31.225 millones el miércoles pasado, último dato disponible del Central, lo que marca una disminución de u$s 1138 millones.



En cuanto a los préstamos en dólares también sufrieron una baja, al pasar de u$s16.554 millones el 29 de agosto a u$s 16.380 millones el miércoles pasado, lo que marca una merma de u$s174 millones. Donde más se nota la caída es en el caso de tarjetas, cuyos préstamos pasaron de u$s455 millones el 29 de agosto a u$s 368 millones el miércoles pasado, lo que marca un descenso de u$s 87 millones.



Ante esta corrida cambiaria que hubo con el dólar al pasar los $40 (corrida que no es bancaria, porque los depósitos están sólidos, a contramano de lo que pasó en el 2001), los bancos estuvieron importando billetes estadounidenses desde la Reserva Federal y desde el Bank of America por u$s1.000 millones la semana pasada, lo que se suma a otros u$s3.000 millones que venían trayendo desde el 13 de agosto pasado, cuando la moneda dura alcanzó por primera vez los $ 30.



Ante este escenario, varios bancos aconsejaron a los clientes que avisen con 24 o 48 horas antes de ir a hacer un retiro para tener todos los billetes.