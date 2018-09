mercado en evolucion Citibank permitirá inversiones en criptomonedas a clientes institucionales

La intención del banco es que los inversores puedan invertir dentro de poco tiempo en varias criptomonedas en forma segura y regulada

Citibank permitirá a los inversores institucionales invertir en criptomonedas de una manera totalmente segura y regulada, esto, de acuerdo a fuentes consultadas por Frank Chaparro de Bussiness insider.



A través de la puesta en marcha de un producto llamado Recibo de Activos Digitales (DAR), el banco con sede en Nueva York de $ 175.000 millones ofrecerá soluciones de custodia de cifrado a los inversores institucionales similares a los ETF.



Al ser propietario de DARS emitidas por Citibank, los inversores en los EE.UU. poseen esencialmente instrumentos que representan el valor de las acciones o activos propiedad de Citibank que están en nombre de sus consumidores



DAR es similar a los fondos negociados en bolsa (ETF) ya que los inversores en realidad no son dueños de las acciones o los activos representados por DAR. Por ejemplo, Citigroup ha estado ofreciendo DAR basados ​​en acciones extranjeras que los inversores en EE. UU. no pueden comprar.



Con Bitcoin, Citibank emitiría DAR para que sus clientes puedan estar equipados con seguros, protección, monitoreo de transacciones y otros sistemas requeridos por los reguladores financieros de los EE. UU. Al invertir en DAR, las instituciones podrán mantener instrumentos que representen el valor de Bitcoin.



“El banco alertará a Depository Trust & Clearing Corp, a un intermediario de Wall Street, que proporciona servicios de compensación y liquidación”, declaró Chaparro, periodista de Business Insider.



Citigroup aún se encuentra en una etapa inicial en la emisión de DAR basados ​​en Bitcoin. Los analistas han declarado que la presencia del mercado criptográfico global.



Se prevé que una serie de grandes bancos estadounidenses ofrecerán soluciones de custodia para activos digitales, sin embargo, instituciones como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup y Morgan Stanley aún son precavidos en el trato activos digitales y la emisión de instrumentos negociables públicamente debido a la incertidumbre regulatoria en la región.



Por lo tanto, si se trata de ETF de Bitcoin, ETN o soluciones de custodia, el primer período en el que los instrumentos cotizados se lanzarán al público sería en 2019.



Más recientemente, XBT Provider, con sede en Suecia, amplió su Bitcoin ETN a los mercados de EE.UU. El Bitcoin One ETN Tracker fue suspendido por la SEC de EE. UU.



El optimismo expresado por el inversor multimillonario Mike Novogratz hacia la manifestación a mediano plazo de las criptomonedas que potencialmente se podrían accionar por la entrada de inversores institucionales, han aumentado el interés hacia robustas soluciones de custodia cripto más de ETF, que son muy poco probable que sea aprobada por la SEC en los próximos meses.



Una vez que los productos institucionales golpeen los fondos del mercado y de pensiones, fondos de cobertura y los grandes grupos financieros comiencen a tener interés en criptomonedas como depósitos de valor que no son dependientes del mercado financiero en general, una gran suma del capital fluirá en el mercado de criptomonedas a través de soluciones de custodia .