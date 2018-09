El futuro bancario El presidente del BBVA cree que los bancos competirán con las "bigtech"

El directivo marcó las diferencias entre las startups fintech y los bancos tradicionales. Resaltó el trabajo de los gigantes asiáticos

El presidente del BBVA, Francisco González, señala que la banca adoptó de forma "acelerada" las innovaciones exponenciales para competir con las multinacionales tecnológicas ("bigtech"), como Apple, Facebook o Amazon.



Esta es una de las conclusiones señaladas por González en un artículo publicado en la página web de "Singapore Summit", que se celebra en Singapur, que analiza el papel de Asia como motor de crecimiento mundial, y donde participó.



En ese documento señala que las tecnologías crearon un "nuevo terreno" de juego donde las entidades tradicionales afrontan la "presión" de las startups y de los gigantes de internet.



Según González, la amenaza de las multinacionales a los bancos se puede ver a "diario" y cita en su artículo, como ejemplo, el caso de China, donde las multinacionales Tencent y Ant Financial comienzan a absorber segmentos del negocio bancario, principalmente, los pagos.



Sin embargo, resalta que entre los puntos fuertes del sector bancario se encuentran la seguridad, la privacidad y el cumplimiento normativo, un potencial que no pueden replicar "fácilmente" las grandes corporaciones.



Además, señala que desde BBVA aprendieron a usar la tecnología para mejorar la experiencia con el cliente, aunque reconoce que todavía "no están a la par" en este ámbito con las grandes tecnológicas.



Por esto destaca que más del 50 % de sus clientes son digitales en seis de los países donde operan, al mismo tiempo que para 2019 esperan que más del 50 % de los usuarios interactúen con su entidad a través del móvil.



Por otra parte, González señala que la directiva PSD2, que facilita los pagos con una mayor seguridad y regula el acceso a la información sobre transacciones de pago, "está cambiando" el "status quo" del sector al establecer normativas para compartir datos entre bancos y terceros.



"Hasta ahora, la regulación en el mundo occidental había mantenido a raya a los gigantes de internet, aunque esa situación no va a durar mucho más", señala.