Crecimiento explosivo Ripple desplaza a Ethereum como la segunda criptomoneda con mayor capitalización total de mercado

La moneda digital llegó este viernes a una capitalización bursátil de alrededor de u$s 26.000 millones; Ethereum se encuentra en los u$s 23.000 millones

Ripple (XRP), ha experimentado un crecimiento explosivo en la última semana, superando a Ethereum (ETH) para ser clasificada número dos en capitalización total de mercado en CoinMarketCap.

Este viernes, Ripple tenía una capitalización bursátil de alrededor de u$s 26.000 millones, mientras que Ethereum, ahora en tercer lugar en CoinMarketCap, tenía alrededor de u$s 23.000 millones en capitalización bursátil. Bitcoin (BTC) sigue siendo el número uno, con una capitalización de mercado de alrededor de u$s 115.000 millones.

La moneda ha visto un crecimiento sin precedentes del 140 por ciento en la semana, y casi un 80 por ciento en solo una jornada, para negociarse en alrededor de u$s 0,65.

A principios de esta semana, los responsables de Ripple insinuaron que pronto se lanzará su solución de plataforma de pago xRapid. También esta semana, PNC, uno de los diez principales bancos de Estados Unidos, anunció que usaría RippleNet para procesar pagos internacionales para sus clientes.

En las últimas 24 horas, la capitalización de mercado total de los criptomonedas ha ganado alrededor de u$s 26.000 millones de dólares, con un límite total en el mercado actual de alrededor de u$s 228.000 millones.