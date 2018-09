Letras del tesoro El Gobierno pagará una tasa mínima del 6% en la nueva licitación de Letes

El Ministerio de Hacienda busca maximizar el porcentaje de renovación posible para el vencimiento de u$s785 millones, que será en abril del año próximo

En el marco de la calma con la que cerró la plaza cambiaria esta semana, el Gobierno ofrecerá una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares por las que pagará una tasa mínima del 6%.



La recepción de ofertas será entre el martes 25 y el miércoles 26 de septiembre, y el precio máximo para las Letes será de u$s968,79 por cada u$s1.000 nominales.



Con este precio, se busca maximizar el porcentaje de renovación posible para el vencimiento de u$s785 millones, de manera que cuando venzan el abril de 2019 resulte una tasa del 6%, menor a la última licitación que fue del 7%.



Este no será el único beneficio para los que se adhieran. Para quienes tengan una cuenta comitente en su home banking, el acceso será en dólar mayorista. Esta oportunidad no suele darse a todos pues lo normal es que esté disponible sólo para los grandes jugadores del sistema financiero.



La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.