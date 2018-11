Trepó más 4% el lunes Dólar, peso y tasa de interés: por qué el mercado teme por el fin de la paz cambiaria

Desde la semana pasada que se aceleró una dolarización de activos que antes estaban apostando al peso. El Banco Central buscará absorber más liquidez

Nunca se puede subestimar al dólar en la Argentina. El movimiento alcista del billete vuelve a ser noticia después de un prolongado período de paz cambiaria que había convencido incluso a los propios funcionarios del Banco Central. Hace apenas dos semanas, el debate en el círculo íntimo de Guido Sandleris era cuándo iba a quebrar la banda inferior de no intervención: las apuestas indicaban que era inminente.



Todo eso cambió, al menos por ahora, y el billete verde decidió avanzar en dirección opuesta. Luego de que la semana pasada subiera casi 4,5%, en medio de feriados y poca liquidez en plaza, este lunes deparó otra sorpresiva (y abrupta) alza.



Este movimiento acompañó las devaluaciones que se vieron en las monedas de la región. En Brasil, el dólar subió 2,73% y en México el peso ascendió más de 1%. En la Argentina, se amplificó con un alza del 4,13%.

¿Se acabó la tregua? Nadie en la City se juega a decir si lo acontecido marca un giro de 180 grados. Es decir, si el dólar -que parecía encaminarse indefectiblemente hacia la zona inferior de la banda de no intervención- reforzará su sendero alcista.



Por lo pronto, el inicio de esta semana mostró una escalada de casi $1,5 en el canal mayorista (donde operan los grandes jugadores), hasta $39,05; mientras que en el minorista se llegó a vender a $40 en algunos bancos, lo que empezó a generar dudas acerca de lo que puede llegar a ocurrir.

El salto provocó incluso un monitoreo mayor por parte del Central. "Se observó volatilidad por una serie de factores. En el mercado monetario no se percibieron aún estos efectos, ya que se renovó la totalidad de los vencimientos de Leliq sin modificaciones en la tasa de corte", indicaron fuentes de la entidad.

El BCRA va a camino a sobrecumplir por segundo mes consecutivo su objetivo de crecimiento nulo de la base monetaria, y seguirá monitoreando atentamente el mercado para absorber todo exceso de liquidez que pudiera existir.

Te puede interesar Por qué los inversores ahora se permiten soñar con un diciembre rentable

Precisamente, el plan oficial para calmar la divisa estadounidense pasa por hacer todo lo necesario para seguir absorbiendo liquidez excedente y así reducir la presión alcista del billete.



¿Qué está pasando en la City? Según aseguraron a iProfesional en las mesas de dinero de algunos bancos privados, hay varias razones que explican este reciente incremento:



1.- Mayor demanda de las empresas para cubrir las ganancias que habían obtenido con sus apuestas en pesos



2.- El cierre de las operaciones de carry trade hacia fines de mes



3.- La mayor salida de fondos de inversores extranjeros que estaban posicionados en bonos cortos del Gobierno en moneda local



4.- La escasa oferta de divisas por parte de cerealeras o mineras, ya que no están liquidando

Los indicadores a seguir

Te puede interesar Por qué Soros y Buffett se están "escapando" del millonario sector tech

"Hay flujos desbalanceados en el mercado de cambios que dan lugar a este salto del dólar", reseñó el jefe de una de las mesas de dinero que más opera en plaza.

Según advirtió el ejecutivo a iProfesional, en los próximos días habrá que seguir de cerca el stock de plazos fijos del sistema financiero. "En un momento, con las altas tasas reinantes, se daba una ganancia de más de 10 puntos vía carry trade. Ahora ese rendimento bajó y empieza a impactar", señaló.



Confirman en algunos bancos que el desarme de posiciones en pesos ocurre desde hace una semana. "Ahora se hace más evidente porque desapareció el flujo de oferta y, en cambio, se ha producido un adelanto de la dolarización de diciembre", explicó una de las fuentes.



Por lo pronto, en lo que va del mes, los que habían apostado por permanecer en pesos no pueden celebrar. Es que la tasa del 50% anual -que paga una colocación a plazo ajustada por Badlar es decir, para montos superiores a un millón de pesos-, "pierde" si el tipo de cambio se eleva $1,5 o más.



Ya que la tasa se mensualiza (se divide ese 50% por 12 meses), la "ganancia" es de poco más del 4% por cada mes. Como el billete verde ya pasó de $35,50 a $39 en noviembre, pulverizó casi 60 días de "bicicleta financiera" realizada con los plazos fijos mayoristas.



Para Federico Furiase, director de Eco Go, el salto del billete verde tiene sentido. "Estaba cerca de la banda inferior, el Central venía bajando el tipo de interés, el vencimiento de las Lebac dejó muchos pesos en el circuito y el mercado ya sabe que en diciembre el Central puede expandir la base un 6% por el ajuste estacional", señaló.



En su visión, el desacople entre la suba del riesgo país y la estabilidad cambiaria no será sostenible en el tiempo. Además, consideró que el riesgo país y las expectativas de devaluación le ponen un piso a la tasa Badlar requerida para que los grandes jugadores armen un plazo fijo en vez de dolarizarse.



Por otro lado, lo ocurrido es una llamada de atención para Guido Sandleris y equipo, ya que venían convalidando un descenso del tipo de interés con el dólar en baja. Ahora, ese escenario se revirtió y no será tan fácil seguir reduciéndola.



Si el billete escala, incluso, podría desestabilizar a los depósitos a plazo que fondean las Leliq (la tasa pasó del pico de 73,5% a los actuales 61,24%.



A partir de diciembre, el Central eliminará el rendimiento mínimo esos títulos, que estaba en 60%. De esta manera, ya no habrá un límite a la reducción (de tasas), que surgirá de la pulseada entre bancos y BCRA.



"Ahora viene sintonía fina 100%. El tema es que sobra tasa desde el lado del programa monetario pero en lo que hace a la estabilidad de los depósitos a plazo fijo", agregó Furiase.



¿Por qué?:



1.- Los bancos tienen excedente de liquidez (por el racionamiento del crédito) con lo cual, el BCRA tiene margen para seguir bajando el rendimento de las Leliq y cumplir con sus objetivos de base monetaria



2.- Sobre todo, teniendo en cuenta que en diciembre sobrevendrá el ajuste por estacionalidad de 6% de la base monetaria que, partiendo desde un nivel de sobrecumplimiento del programa al 15 de noviembre, podría dar margen para expandirla hasta 10% ($122.686 millones) y convalidar la nominalidad frente a la reapertura de paritarias



3- A las entidades no les queda otra opción que maximizar el diferencial de tasas colocando en Leliq el incremento en los depósitos a plazo remunerado con Badlar, para así compensar el aumento de la mora en las carteras de crédito



4.- Desde el lado de la estabilidad de los plazos fijos, la Badlar está condicionada por la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el riesgo país y las expectativas de devaluación (expectativas de inflación)



"Acá no sobra nada. Si la baja de tasa queda en off-side, se corre el riesgo de romper el equilibrio dólar/tipo de interés y la estabilidad de los depósitos que financian las Leliq. Por eso, está muy bien que el BCRA vaya paso a paso con la baja de los rendimientos de las colocaciones", remarcó.



En la City creen que al menos esta suba del billete verde podría frenar la baja del tipo de interés. "Es un llamado de atención al Central", aseguraron desde otra entidad líder del mercado cambiario. En su visión, el equilibrio "está atado con alambres".



"Es cierto que el nivel de tasas es elevado, pero las variables no están ordenadas. Diciembre es un mes de fuerte demanda de pesos pero también de dolarización por fin de año y vacaciones. A eso hay que sumarle que ya en 2019 empieza el folclore político. Si no mantienen el tipo de interés bien alto, el público se irá al dólar", resaltó.

La divisa estadounidense podría abrir el martes otra vez hacia arriba, según creen en los bancos privados, para "testear" la reacción del Banco Central. Si continúa bajando las tasas, será una señal de que la entidad está "cómoda" con un tipo de cambio elevado, razonan.

Pero eso podría ser peligroso y disparar una mayor dolarización cuando, precisamente, se había logrado un equilibrio después de un año durante el cual los que apostaron por el billete verde, claramente ganaron.