González Fraga: "Estoy convencido de que tenemos a Macri por cuatro años más"

Además negó el rumor que hablaba de su renuncia. "Me han matado 100 veces y otras tantas resucité", señaló el presidente del Nación

"La operación quirurgica terminó. El paciente ya salió". Así definió Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación, la situación de la economía argentina.

Durante un evento realizado en la Bolsa de Comercio, el economista se mostró muy optimista con respecto a la evolución de las variables macro y vaticinó un triunfo electoral de Cambiemos en 2019.

"Estoy convencido de que tenemos Macri por 4 años más", arengó el economista que preside la entidad más grande el país.

Además, González Fraga se refirió a los rumores sobre su futuro en el Nación. "Aunque crean que voy a estar 20 días más, yo estoy para hacr políticas a largo plazo. No le den bola a lo que dicen. Me han matado 100 veces y otras tanta resucité. Es un privilegio que pueda manejar esta banco. Lo estoy haciendo y disfrutando. Estoy muy acompañado por la línea", afirmó.

Las definiciones más picantes del presidente del Banco Nación sobre su optimismo con la economía argentina hacia adelante, a continuación:

-"Hemos logrado devaluar con un tipo de cambio flotante. Y hemos pagado un precio baratísimo para este nivel de ajuste"

-"La operación ya terminó. Ahora queda convencernos de que hay equlibrio".

-"Este tipo de cambio es razonable, que esté un peso arriba o un peso abajo está bien".

-"El gobierno está decidido a ir a las elecciones sin atraso cambiario y yo lo aplaudo"

-"Tenemos que convencernos que la inflación está bajando fuertemente. Va a estar más cerca de 20% que de 30% el año que viene"

-"Diciembre contra diciembre del año que viene, o sea medido punta a punta, la economía va a estar creciendo 1% o 1,5%"

-"Hay que despejar la incertiumbre política. Hacia adelante, hay dudas y cosas que pueden salir mal. Pero tenemos la posibilidad de estar encaminando a la Argentina"