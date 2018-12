El tuit de Trump y una decisión de la Fed que puede tener consecuencias para la Argentina

Fiel a su estilo, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a usar Twitter para reclamarle a la Reserva Federal no aumentar las tasas de interés tras la reunión del comité monetario que se llevará a cabo entre el martes y miércoles de esta semana. La decisión del banco central de Estados Unidos tendría consecuencias en toda la economía global.



"Es increíble que con un dólar muy fuerte y virtualmente sin inflación, el mundo explotando a nuestro alrededor, París incendiándose y China en baja, la Fed considere un nuevo aumento de las tasas de interés", publicó en Twitter.







It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!