Anticipan repunte de emergentes en 2019, liderados por Brasil

Las acciones de los mercados emergentes parecen baratas en relación con los mercados desarrollados y han tenido un rendimiento inferior en 2018

Olvídese de los licores esta temporada y tome una caipirinha. Según un sondeo de Bloomberg, el nuevo año dará paso a un repunte de los vapuleados mercados emergentes, con Brasil a la cabeza.



Las acciones, monedas y bonos de las economías en desarrollo han tocado fondo y probablemente superarán los activos de países desarrollados en 2019, según la encuesta a 30 inversores, operadores y estrategas realizada por Bloomberg. Brasil fue el favorito en las tres clases de activos, e Indonesia también destacó. Turquía, con su economía encaminada a una recesión, se clasificó al final de la lista.



La clave para el cambio previsto en 2019 es una Reserva Federal menos enérgica, que retrasó las proyecciones de subidas de tasas de interés y de crecimiento económico al elevar el coste de los préstamos el miércoles. Esto supone un alivio para los países en desarrollo que aumentaron sus préstamos en dólares en los últimos años. El tope de la desaceleración de China y la reducción de las tensiones en la guerra comercial también favorecería a los mercados emergentes tras su peor rendimiento desde el susto de un aterrizaje forzoso de la economía china en 2015.



"Con el avance de la Reserva Federal hacia el final de su ciclo de ajuste, es probable que el capital regrese a los mercados emergentes", dijo Hironori Sannami, operador de divisas de mercados emergentes en Mizuho Bank Ltd. en Tokio. "Pero la imagen no es tan prometedora dado que se mantendrá la fricción comercial entre Estados Unidos y China, manteniendo a los inversores en estado de alerta. Si esa preocupación comercial se aclara, el apetito por el riesgo podría volver aún más".



Por ahora, los valores de los mercados emergentes se preparan para un tercer trimestre consecutivo de caídas, aunque las divisas y los bonos están disfrutando de un repunte desde la crisis de mediados de año. El índice de renta variable de mercados emergentes de MSCI caía un 17% desde principios de año, mientras que el indicado de divisas de MSCI ha caído un 4,2 por ciento. El índice de bonos locales de ME Bloomberg Barclays ha caído un 1,7 por ciento desde que comenzó el año hasta el miércoles.



La mayoría de los encuestados en el sondeo realizado del 5 de diciembre al 17 de diciembre espera que las tres clases de activos se aprecien en 2019.



Y la mayoría espera que los activos de las naciones en desarrollo tengan mejores resultados que los países desarrollados.



"Las acciones de los mercados emergentes parecen baratas en relación con los mercados desarrollados y han tenido un rendimiento inferior en 2018, por lo que se espera un repunte", dijo Daniel Morris, estratega sénior de inversiones en Londres en BNP Paribas Asset Management.