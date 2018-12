Grandes bancos dejan de prestarle a Huawei y se agrava la crisis

La crisis se inició cuando el gobierno de Trump invitó a sus países aliados a no contar con sus servicios y luego consiguió vetar su venta en EE.UU.

Huawei se enfrenta a una crisis global de credibilidad tras las acusaciones de EE.UU. de riesgo para la seguridad nacional. El Gobierno de Trump llamó a los países aliados a no contar con sus servicios y primero consiguió bloquear la venta de móviles en EE.UU., después las telecos comenzaron a distanciarse de ella y ahora son los grandes bancos los que dejan de relacionarse con la tecnológica para reducir riesgos de inversiones.



HSBC y Standard Chartered, dos de los grandes bancos que han ayudado a impulsar el crecimiento de la empresa china como proveedor de tecnología global, dejarán de proporcionar servicio bancario alguno o nueva financiación a Huawei al entender que el riesgo de hacerlo es demasiado alto, según han explicado varias fuentes relacionadas con las decisiones al diario The Wall Street Journal.



El diario también apunta a que Citigroup no descarta valorar su relación con la compañía en este aspecto. El banco ha jugado un papel clave en la expansión de la compañía fuera de EEUU y ahora su unidad de negocio bancario estaría sujeta a revisión, analizando con detalle el desarrollo de los acontecimiento en EEUU y tomar medidas en consecuencia.



Huawei, que opera en unos 170 países, se ha servido de estos tres bancos para administrar el efectivo, financiar el comercio y financiar sus operaciones e inversiones y así poder ingresar a nuevos mercados. Sin embargo, la situación institucional y política que se ha generado por la acusación de EEUU de ser un revelador de información para el Gobierno chino, puede poner al creador del Mate 20 Pro contra las cuerdas.



La escalada de presión contra la compañía ha llegado a su clímax en la últimas semanas con la detención en Canadá de la directora financiera, e hija del fundador, de la compañía.



Las autoridades de Estados Unidos han estado investigando a Huawei desde 2016 por enviar productos de origen estadounidense a Irán, así como a otros países, en una clara violación de las sanciones económicas impuestas por Washington. La empresa ha asegurado que cumple con todos los controles de exportación vigentes, así como con las sanciones de Estados Unidos y otro tipo de medidas.



Pese a ello, EE.UU. ha llamado a todos sus socios internacionales a dejar de confiar en Huawei por la amenaza que supone para la integridad de la seguridad nacional por lo que países como Australia, Nueva Zelanda o Japón se han posicionado contra la teleco china. Asimismo, la UE advirtió la semana pasada de razones para preocuparse por el riesgo para la ciberseguridad.