Templeton augura rebote de bonos y BlackRock vende activos

Es que al ser uno de los mayores colocadores de deuda, el mercado externo se encuentra muy sobre expuesto a los papeles nacionales

Dos de los fondos de inversión más poderosos del mundo fijaron posiciones opuestas respecto a los activos argentinos y el mercado se pregunta a quién creerle. Mientras que el director de Templeton, Michael Hasenstab se mostró confiado en que "la Argentina va a liderar el rebote de los mercados emergentes en 2019", BlackRock comenzó a desprenderse de bonos locales.



"No para de vender AY24 (Bonar 24), ya desarmó unos 65 millones de dólares", reveló un operador de mercado. La cifra, si bien es insignificante para este mega fondo que maneja u$s20.000 millones en el país, muestra una tendencia que se está dando con todos los actores.



Los operadores destacan que los fondos de inversión recibieron cancelaciones por u$s56.200 millones en los últimos 45 días, en lo que constituye el mayor retiro de flujos desde el 2008. "Estamos viendo una venta continua y al ser uno de los emergentes más vulnerables es lógico que desarmen todas las posiciones que puedan", subrayó el analista financiero Christian Buteler.



Es que al ser uno de los mayores colocadores de deuda a nivel mundial, con 30.000 millones de dólares emitidos en 2017, el mercado externo se encuentra abarrotado y muy sobre expuesto a los papeles nacionales. Esta situación, sumada al nivel récord de riesgo país en la era Macri que este jueves tocó los 834 puntos, desencadena una posición vendedora muy difícil de concretar al no encontrar compradores.



Fuentes allegadas a BlackRock, informaron que estiman poder desprenderse de alrededor de u$s1.000 millones en activos antes de fin de año. La desesperación de este fondo se justifica por la severa advertencia recibida por parte de su famoso sistema de análisis de riesgos Aladdin. "Con un sistema casi perfecto de valuación de riesgo como este, no hay posibilidad de que los bonos argentinos pasen el filtro rindiendo un 14%", subrayó el analista de mercados Francisco Uriburu.



A su vez, junto a Templeton, BlackRock se encuentra muy expuesto a los Bonos del Tesoro (BOTEs) que emitió el ex Ministro de Finanzas Luis Caputo para evitar que el dólar superara los $25 el 15 de mayo de este año.



En esa oportunidad, fueron convencidos por las autoridades argentinas para desembolsar unos 3.000 millones de dólares, que por la posterior devaluación y la aceleración inflacionaria ya acumulan pérdidas por más de 1.100 millones de dólares.



En rigor, es el primer fondo de inversión el que posee la parte mayoritaria de estos instrumentos, acaparando el 57,32% de los BOTE 2026 y el 44,7% de los que vencen en 2023, lo que se suma a los más de 6.200 millones que concentra en deuda argentina.



Es por eso que el optimismo respecto al desempeño de la economía argentina es leído como un intento de calmar los ánimos en el mercado para aumentar las posibilidades de encontrar compradores para sus papeles, según consigna LPO.

Se trata del típico comportamiento de Wall Street, que pocos días antes del estallido de la crisis subprime, tenía a los bancos de segundo piso y fondos de inversión quitándole importancia a las múltiples señales de la inminente explosión de la burbuja financiera.