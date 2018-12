La inversión neta de los argentinos fuera del país se disparó casi 200%

En el tercer trimestre la economía anotó el récord menos buscado por Mauricio Macri, pues creció casi un 30% frente a igual lapso de 2017

En el tercer trimestre la economía anotó el récord menos buscado por Mauricio Macri. La inversión se fugó del país y llegó a su máximo desde que el Indec mide la Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN). Es decir que la diferencia entre lo que los argentinos invierten en el resto del mundo y lo que el resto del mundo invierte en el país nunca fue tan abultada ya que creció 28,7% entre trimestres y se disparó 192,6% en la comparación interanual.



"Al 30 de septiembre de 2018, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de u$s68.279 millones, u$s15.231 millones mayor que en el trimestre anterior", confirmó el Indec este jueves en su informe técnico de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa.



De esta forma la cantidad de activos que los residentes argentinos tienen en el extranjero ascendió -"activos" en la terminología del Indec- a u$s357.275 millones, es decir u$s3.442 millones (-1%) menos que un trimestre atrás, pero 34.790 millones (10,8%) más que en igual trimestre de 2017. Esto obedeció tanto a la variación de las inversiones en cartera -en general de corto plazo- y también a la inversión extranjera directa (IED), de mayor estabilidad.



La IED de los residentes argentinos en el resto del mundo pasó de u$s40.658 millones a 42.034 millones (u$s1.376 millones o 2,7%) entre el tercer trimestre del año pasado e igual período de 2018. En tanto, las IED del resto del mundo en el país -la lluvia de inversiones- se redujo 20,8% hasta los 63.669 millones de dólares.



Así, en inversiones de largo plazo los extranjeros continuaron apostando más al país que los argentinos en el resto del mundo, pero esta diferencia se acotó de los u$s39.720 millones en el tercer trimestre del año pasado a los 21.635 millones este año. Por el contrario, los argentinos le ganan a los extranjeros en "Otra inversión" una categoría que reúne tanto el endeudamiento con organismos oficiales, los pasivos del Banco Central y las tenencias de moneda extranjera, categoría que explica la gran diferencia de 101.500 millones de dólares.



Al considerar el total de las inversiones extranjeras en el país -que el Indec las computa como "pasivos"- también se observó una salida de inversiones del 3,4% interanual al caer a 288.996 millones de dólares. El concepto en el que mayor caída se registró fue la inversión directa por 16.709 millones de dólares (20,8%), seguida por la inversión en cartera que se redujo 19.995 millones de dólares (14,1%), según consigna LPO.



"Del total de activos financieros externos al 30 de septiembre de 2018 estimados en u$s357.275 millones, 12% corresponde a inversión directa, 17% a inversión de cartera, 57% a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos) y 14% en activos de reservas. Durante el trimestre, los activos financieros se redujeron en u$s3.442 millones, debido a la baja de los activos de reserva, US$ 12.878 millones, parcialmente compensados por los incrementos en otra inversión, US$ 8.391 millones, inversión de cartera, u$s654 millones e inversión directa, u$s 391 millones", precisó el Indec.



"Del total de pasivos, u$s288.996 millones, 42% corresponde a inversión de cartera (constituida fundamentalmente por títulos de deuda), 36% a otra inversión, 22% a inversión directa y 0,2% a derivados financieros. Las mayores variaciones han sido la baja en el valor de mercado de los títulos de deuda y participaciones de capital, u$s11.493 millones y u$s8.302 millones en la inversión directa, mientras que otra inversión se incrementó en u$s2.032 millones y el valor de mercado de los derivados financieros se redujo en u$s910 millones", agregó el Indec.