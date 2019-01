BCRA ve menos inflación a pesar de la batería de aumentos que anunció Gobierno

"Las expectativas comenzaron a mostrar señales de desaceleración. Los indicadores muestran que la tendencia sigue en marcha", dice Sandleris

El Banco Central publicó este miércoles una serie precisiones adicionales acerca del funcionamiento del esquema monetario en enero, con el objetivo de dar mayor previsib​ilidad sobre sus acciones en materia de manejo de agregados monetarios e intervención cambiaria.

El Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central, léase los principales funcionarios de la entidad, asegura que la inflación seguirá bajando en la Argentina.

"En estos meses, tanto la inflación como las expectativas de inflación comenzaron a mostrar señales de desaceleración. Los indicadores de alta frecuencia indican que la tendencia al descenso de la inflación sigue en marcha", afirma la entidad comanda por Guido Sandleris.

Esto sucede después de la batería de aumentos anunciados por el Gobierno a fin de año en transporte, gas y luz, a los que se suman prepagas y otros servicios que volverán a presionar al IPC. Para peor, el porcentaje de aumentos es superior al 23% de inflación proyectado por el Gobierno.

En este contexto, agrega el Central, se observó durante diciembre una recuperación en la demanda de dinero. "El aumento del circulante superó la variación estacional prevista originalmente, dando indicios de que comienza a revertirse la caída registrada en la demanda de dinero observada a partir de los episodios de inestabilidad nominal de 2018", intuyen.

En términos del cumplimiento de los agregados monetarias, el BCRA enfatizó el sobrecumplió de los objetivo de Base Monetaria (BM) durante los primeros tres meses de funcionamiento del nuevo esquema monetario.

Así, los promedios mensuales de la Base Monetaria (BM) en octubre y noviembre fueron $1.253 y $1.256 mil millones, $19 y $15 mil millones menores a la meta de $1.271 mil millones respectivamente.

En diciembre, el esquema contemplaba un aumento en la meta de BM a $1.351 mil millones, que acompañaba el crecimiento estacional en la demanda de dinero transaccional.

El promedio mensual de la BM en este mes fue $1.337 mil millones. Es decir, el sobrecumplimiento en diciembre fue de $14 mil millones, marginalmente inferior al sobrecumplimiento objetivo de $16 mil millones determinado en la reunión previa del COPOM.

"El COPOM considera que, dado este incremento de la demanda por circulante, la meta de BM estipulada en el esquema monetario para enero genera un sesgo suficientemente contractivo y es consistente con la tendencia desinflacionaria en marcha", acota el Central.

"Febrero y marzo, por otro lado, son meses con demanda estacional por circulante históricamente más baja. Por consiguiente, el BCRA cumplirá la meta de BM en enero y podría sobrecumplirla en los siguientes dos meses. El BCRA anunciará el eventual margen de sobrecumplimiento a principios del mes correspondiente, el cual será calibrado en función del comportamiento de la demanda por circulante hasta ese momento", agregó la entidad.



El BCRA avisó que mantendrá también la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención.

"El COPOM resolvió mantener en enero los mismos parámetros ya anunciados para diciembre", afirmaron.

-​Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta 50 millones de dólares por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta.



-Si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.