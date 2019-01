Netflix sube 35% en Wall Street desde Navidad

Parte de la suba se debe a que la compañía de streaming ganó 5 Globos de Oro y marcó un récord de audiencia por su producción Bird Box

Netflix inició el año a todo vapor y el comentario no se refiere a la nueva programación de series y películas sino a lo que sucede con sus acciones en Wall Street.



En lo que va de enero las acciones del gigante del streaming ya subieron más del 20%, por lo que se pone a la cabeza del selecto grupo de empresas tecnológicas con altos rendimientos durante el mismo período. Pero eso no es todo, pues quizás lo más importante es que la empresa ha ganado más del 35% desde que tocara fondo el 24 de diciembre pasado.

Cabe recordar que hasta esa fecha, y por espacio de solo seis meses, el precio de la acción había caído un 43%, en medio de la estampida generalizada de los activos de riesgo.

Según algunos analistas, el repunte del precio se debe a que los inversores creen firmemente que la empresa fue castigada injustamente durante esta corrección y que la solidez de sus “fundamentals” sigue intacta.

Basan su opinión en que “a diferencia de lo que ocurre con otras compañías del rubro entretenimientos, su estrategia comercial se basa en bajos precios, la vertiginosa creación de contenido y el interés que despierta a escala mundial”.

Es por ello que para el consenso del mercado “estos tres factores juegan a su favor al momento de continuar apostando por este gigante del streaming, a pesar de que el entorno macroeconómico ya no es favorable para las acciones de alto crecimiento”.



El último ejemplo de esta superioridad ha sido el estreno a mediados de diciembre de “Bird Box”, la película de terror, protagonizada por Sandra Bullock, que ha tenido gran éxito entre sus suscriptores.



Si bien la compañía raramente publica datos de audiencia de sus contenidos, en el caso de esta película, que cuenta la historia de una ingeniosa madre que protege a unos niños de una fuerza homicida, en esta ocasión anunció que se batió un récord, ya que 45,3 millones de usuarios sobre un total de 137 millones de cuentas habían visto al menos el 70% de la película durante la primera semana de su estreno.



Otra producción propia, y también estrenada en diciembre, el drama mexicano Roma, ganó dos Globos de Oro el domingo pasado, incluyendo mejor película de habla no inglesa y mejor director. Además, también se la considera como una de las favoritas en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la carrera a los Oscar.



Sin duda que estos premios, más los otros tres que sumó la plataforma, por mejor actor de drama para Richard Madden en Guardaespaldas, mejor serie de comedia por El método Kominsky y mejor actor de comedia para Michael Douglas, también contribuyeron a impulsar las acciones el lunes, ya que subieron más del 6%.



Según los analistas de Investing.com, “éxitos como éstos restan argumentos a las posiciones bajistas de Netflix, que basan su postura en el tremendo gasto de la empresa en marketing y contenidos”.



“Quienes abonan esta posición argumentan que el gasto de la empresa en contenidos —que alcanzó unos u$s12.000 millones durante el año pasado—, simplemente no es sostenible”, agregan.



Pero la mayor red de TV paga online del mundo hasta ahora ha desafiado esas expectativas y sigue ganando suscriptores a un ritmo que aún sorprende a muchos de sus defensores.



En el tercer trimestre de 2018, Netflix ha ganado más suscriptores de lo que los analistas esperaban y sus previsiones para el cuarto trimestre son optimistas, ya que pronostican un aumento de 28,9 millones de clientes este año, lo que sería un récord para la empresa, que cumple ya 21 años de edad.

“En nuestra opinión, Netflix es una de las pocas empresas tecnológicas que pueden capear una recesión prolongada y salir fortalecida”, sostienen los analistas de Investing.

Sobre este punto, agregan que “la principal razón de este optimismo es el éxito que obtiene a la hora de atraer a un número cada vez mayor de suscriptores a nivel mundial, en una gran variedad de mercados regionales en los que la empresa todavía se encuentra en sus etapas tempranas de expansión”.

Es más, su estrategia de crecimiento global ofrece un buen margen de maniobra, luego que en el tercer trimestre, el 84% de su expansión provino de zonas como Brasil, Inglaterra, Canadá y la India.

Aunque la compañía se enfrenta a las ya conocidas presiones de costos y a cierta saturación en el mercado estadounidense, la oportunidad que ofrece el video en streaming a nivel mundial es tan grande que le queda un largo camino hasta tocar un techo fuera de Estados Unidos.

Así, inundando el mercado de nuevos títulos, Netflix es capaz de asimilar todos los grupos de edad, lo que hace improbable que los espectadores se vayan otro lugar.

Cabe apuntar que en el tercer trimestre de 2018 lanzó un total de 676 horas de programación original, “y lo que es mejor, no hay ningún indicio de que Netflix haya llegado a un tope en este sentido”, agregan.

En cuanto a lo que prevé el mercado sobre el precio de la acción, que el lunes rondó los 320 dólares, el consenso de los analistas consultados sostiene que se avecina una nueva suba, sobre todo si la empresa vuelve a superar expectativas en su próxima presentación de resultados el jueves 17 de enero.

Sobre este punto, el objetivo de precio de los analistas a 12 meses vista, es que la empresa todavía tiene un potencial de crecimiento del 25% desde su nivel actual.

La opinión de Goldman Sachs

La ganancia de este lunes se suma al 9.7% que obtuvo la compañía el pasado viernes en el Nasdaq luego de que analistas de Goldman Sachs expresaran que la plataforma podría ser la mejor apuesta de inversión en Internet actualmente.

En su último reporte financiero, correspondiente al tercer trimestre de 2018, la compañía registró un incremento de casi 7 millones de suscripciones, mientras que en Estados Unidos su base de suscripciones aumentó 1,1 millones y en el resto del mundo sumaron 5,9 millones.

“Seguimos creyendo que la gran inversión de Netflix en contenidos propios y en distribución continuará ayudando al aumento del número de usuarios, más allá de las expectativas del consenso de analistas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional”, informó el banco de inversión en un análisis.

Goldman Sachs consideró que por estos factores “representa uno de los mejores riesgos/recompensas dentro del sector de Internet”.

Además, los analistas del banco de inversión agregan que el enorme gasto de efectivo, que los analistas han criticado fuertemente, comenzará a dar frutos en el balance correspondiente al último trimestre del 2018. Sobre este punto en particular, en su último reporte trimestral, Netflix dijo que iba a gastar cerca de u$s3.000 millones a lo largo de todo el año.

“Creemos firmemente que el cuarto trimestre del 2018 será apenas el principio de la cosecha de la compañía por su acelerado ritmo de crecimiento y de inversión en contenidos propios”, indicó Goldman Sachs en su análisis sobre la empresa.

Cabe recordar que sus acciones cayeron 45% desde su récord el año pasado, arrastradas por su débil resultado correspondiente al segundo trimestre del 2018, que no cumplió con las expectativas de los analistas del mercado.

La magnitud de la baja y el desencanto de los inversores fue tal que ni el sólido crecimiento en el número de suscriptores en el tercer trimestre fue suficiente para revertir tendencia negativa de sus papeles en Wall Street, pues el sector tecnológico sufrió un fuerte golpe debido a una serie de escándalos y controversias dentro de la industria.

“La fuerte venta de acciones de Netflix representa una oportunidad para los inversores”, sostienen los analistas de Goldman Sachs.

En conclusión

Debido al bajo costo de suscripción mensual estándar, que ronda los u$s11, una tecnología superior y la profundidad de su oferta de contenidos, ninguno de sus competidores puede suponer un serio desafío para Netflix en un futuro próximo.

Esto convierte la empresa en una excelente opción para aquellos inversores que quieran y tengan la posibilidad de añadir a su cartera acciones del sector tecnológico de calidad, aprovechando también la reciente caída.

En tal sentido, un dato a tener muy en cuenta es que Netflix reportará sus resultados del cuarto trimestre del 2018 el próximo 17 de enero.