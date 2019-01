HSBC: "El dólar será el mejor entre los malos en 2019"

Analistas del banco esperan que el dólar se fortalezca a u$s1,10 por euro para fin de año, desde los aproximadamente u$s1,1540 de ahora

La desaceleración del crecimiento global y el atractivo relativo de las tasas de interés estadounidenses probablemente impulsarán al dólar en relación con otras monedas del G10 este año, según HSBC Bank Plc.



El Bloomberg Dollar Spot Index ha caído 1,2% en 2019 después de una caída de 0,7% el miércoles, su mayor disminución en un solo día desde el 20 de diciembre. La debilidad está alimentando la preocupación de que la divisa estadounidense caiga después de ganar en 2018, especialmente ahora que los operadores casi descartan más alzas en las tasas de la Reserva Federal para este año.



Pero HSBC aún espera que la Fed suba las tasas, lo que posicionaría al dólar como "el mejor jugador" en el G10, escribió David Bloom, jefe global de investigación de FX en el banco, en un informe distribuido el miércoles. Además, si la economía global se enfría, otros bancos centrales tienen menos flexibilidad que la Fed para respaldar el crecimiento en caso de ser necesario.



"Si bien el dólar estadounidense puede no ser perfecto, es el mejor entre los malos del G10", afirma Bloom. “Es tentador comenzar el nuevo año con una revelación dramática o un cambio de opinión, pero no sentimos ninguna presión para hacerlo", después de adoptar una postura alcista frente al dólar en abril.



HSBC espera que el dólar se fortalezca a u$s1,10 por euro para fin de año, desde aproximadamente u$s1,1540 ahora.



En cuanto al posicionamiento, según Perfil, el banco no ve la postura a largo plazo del mercado frente al dólar como obstáculo.



"El posicionamiento no está forzado y el dólar estadounidense extendió sus ganancias desde una posición similar a mediados de 2014", escribió Bloom.