Cómo se dividió el mercado de fondos locales tras la crisis de 2018

El mercado financiero argentino tuvo varias modificaciones, entre ellas, el avance de las gestoras independientes en detrimento de los bancos

El mercado financiero local vivió un 2018 de zozobra que golpeó a la industria de fondos comunes locales en varios aspectos, como el capital administrado, los rendimientos, el perfil de los inversores y el share de las distintas familias de fondos en el total de la industria local.



De esta forma, los bancos perdieron participación contra las gestoras independientes, mientras que los fondos T+1 perdieron share gracias a la desaparición de Lebacs y al proceso de dolarización de carteras.



Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señala que la composición del capital administrado entre las gestoras bancarias e independientes se modificó a lo largo del año, en una industria que se achicó en su totalidad, pero de forma despareja entre sus participantes.



“Así las Sociedades Gerentes de los bancos perdieron participación, que fue ganada por las Independientes. Esta fue una tendencia que, básicamente, se reflejó a medida que los rescates dentro de la industria se profundizaban. A s vez, es un reflejo de la mayor versatilidad de estas últimas por sobre los bancos para adaptarse a contextos cambiantes”, remarcaron desde PPI.



El año terminó así con un patrimonio administrado total dividido en un 62% para los bancos y 38% para las independientes, pero que compara con un 69% y 31% del 2017, según consigna Cronista.



“En términos nominales, los bancos cerraron el año con $ 371.166 millones contra los poco más de $374.000 de un año atrás. Los independientes, en cambio, pasaron de $168.000 millones a $228.341 millones. Es importante también destacar que el juego se abrió en el caso de estas últimas (y no así en los bancos) con la incorporación de al menos ocho Sociedades independientes a lo largo del año, y muchas de ellas con foco en atraer en particular al público minorista”, sostuvieron.



En cuanto a los líderes de la industria, desde PPI remarcan que el Banco Santander cierra el año manteniendo, por tercer mes consecutivo, el primer puesto del podio de activos bajo administración de la industria.



“Las sociedades gerentes de Santander Rio y Banco Galicia explican el 34% (con participaciones del 17% y 16% respectivamente) del total del capital adkinistrado por los Bancos (y 21% del total de la Industria). Si ampliamos a los primeros cinco del ranking esta concentración suma un 59%, contra el 63% de hace un año atrás. Por otro lado, es importante destacar que los primeros tres bancos son privados, y recién en el cuarto puesto aparece el Banco Nación con los fondos Pellegrini (el cual sufrió una caída anual del 36%)”, sostuvieron en el informe de Portfolio Personal Inversiones.



El juego entre las sociedades independientes, a diferencia de los bancos, se abrió durante el año. “Sumando ocho sociedades (con nuevos 21 fondos), y ampliando el total de jugadores a 36. La concentración, no obstante, se mantiene alta (aunque cayó respecto al 2017). Los primeros cinco explican así el 51% del capital administrado de estas sociedades, mientras que lo hacían en 56% hace un año”, comentaron desde PPI.



Entre las gestoras independientes que mayor capital administrado concentran se destacan entre las primeras 15 a Schroders como la lider, Consultatio como la segunda de mayor capital admnistrrado y Megainver. A la lista le siguen Grupo SBS, Delta, Investis, Moneda, Balanz, INTL, Southern Trust, Allaria, Quinquela Fondos, Argenfunds y Tavelli.



Otro de los cambios que se dieron en cuanto a la participación del mercado durante 2018 estuvo relacionado con los productos ofrecidos y sobre este punto, los fondos comunes de inversión de money market fueron los fondos que más share ganaron en 2018, de acuerdo con Cronista.



Así lo afirmaron los analistas de la Consultora 1816 especializada en fondos comunes de inversión locales y quienes detallaron que los fondos de Money Market pasaron de representar el 11,3% de la industria de FCI en dic-2017 a representar el 25,3% a fin de 2018.



“Los otros dos tipos de fondos que ganaron participación de forma significativa fueron los fondos de renta fija en USD (no por flujo, sino por rendimiento, dado que la depreciación de la moneda aumentó los activos bajo administración de estos fondos medidos en Pesos) y los fondos Pyme (el flujo de estos fondos depende menos de las condiciones del mercado)”, comentaron.



Por otro lado, desde 1816 aclararon que los fondos T+1, que representaban el 40,2% de la industria de FCI a fin de 2017, pasaron a representar apenas el 24,1% en diciembre 2018 (caída de 16,1 puntos porcentuales).



“Esto se debió al fuerte movimiento de la moneda y a la desaparición paulatina de las Lebac, entre otras razones”, destacaron.