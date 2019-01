González Fraga: "La economía va a terminar de arrancar en el segundo trimestre"

"Estamos ante un control monetario mucho mayor del que teníamos por la disciplina fiscal y las políticas adoptadas", agregó el funcionario

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga analizó la situación económica del país y elogió las iniciativas del presidente Mauricio Macri para hacerle frente a la inflación y conseguir la tranquilidad cambiaria.



El economista y ex presidente del Banco Central aseguró que hay un repunte entre los solicitantes de créditos UVA para la vivienda y defendió el aumento de tarifas. "Estaban regaladas, sobre todo en Buenos Aires, pero a pesar de los precios la gente sigue consumiendo al mismo nivel", argumentó.



Además, dijo que ""Soy consciente de que la situación todavía es mala, pero creo que la economía va a terminar de arrancar en el segundo trimestre. Hoy tenemos situaciones como el déficit fiscal o la huida de capitales que están controladas. Y ya han desaparecido las lebacs no bancarias, algo que explica la tranquilidad cambiaria, la piedra fundamental de la recuperación económica. Hace tres meses que no hablamos del dólar".



"Estamos ante un control monetario mucho mayor del que teníamos por la disciplina fiscal y las políticas adoptadas. Hoy hay más razones para sospechar que el dólar va a seguir en el piso que lo contrario".



"Los argentinos somos muy impacientes. Si bajamos las tasas de interés al nivel que queremos, seguramente algunos empiecen a comprar dólares y crezca la inestabilidad. No hay que ser ansiosos, hay que ir bajando la tasa gradualmente. Adhiero a la política del Banco Central, es preferible equivocarse por bajarla un poco más lento que por bajarla un poco más rápido, porque lo segundo puede traer un brote de inflación".



"Hay muchos colegas que proponen soluciones mágicas. Pero no hay magia, hay que transitar la realidad, y por suerte tenemos un presidente que no está dispuesto a tomar atajos para mejorar sus chances electorales, está dispuesto a que la Argentina controle la inflación después de 70 años, y eso es muy importante. Ahora estamos eligiendo el camino del esfuerzo, el del sentido común".



"En enero recibimos un 24% más de solicitudes para créditos UVA para viviendas. El monto asignado va a terminar cerca de los dos mil millones de pesos que no es poco, aunque aún estemos lejos de los siete mil u ocho mil millones que dimos en abril del 2018. Hay tres factores que nos permiten ser optimistas: la tranquilidad del dólar, la corrección del precio de los inmuebles que han bajado, y la suba de los salarios".



"Menos del 0,3% de la gente que pidió un crédito UVA tiene una demora de más de 30 días en el pago de su cuota. Todo el mundo privilegia el pago porque sabe que es importante. Leo las críticas de los políticos de la oposición, pero nadie está descontento por haber tomado un crédito UVA porque sabe que la casa se le valorizó mucho más que la deuda. Tenemos que luchar para que Argentina sea un país de propietarios".



"Al ser un año electoral hay incertidumbre política y esto puede provocar algún nerviosismo, pero considero que cada día que pasa vamos a estar más convencidos de que la reelección de Mauricio Macri es altamente probable y esto va a tranquilizar los mercados, va a traer las inversiones y va a darle un mejor precio a los títulos públicos".



"Las tarifas estaban regaladas, sobre todo en Buenos Aires. Los aumentos impactaron en el costo de vida y en la recesión, porque la gente tiene que pagar y deja de consumir. Pero es significativo que, a pesar de las tarifas, sigamos teniendo un alto nivel de consumo. Los argentinos tenemos que adoptar una conducta de ahorro de energía. Acá estamos acostumbrados a consumir más de lo que se necesita".



"Seguramente, en algún mes del segundo trimestre, la inflación va a estar por debajo del 2%. Creo que vamos a estar por debajo del 23%. Nos vamos a ir convenciendo de esto, de que las cosas están controladas. La recuperación de las economías regionales y la explosión del turismo van a dejar un saldo positivo", concluyó, según TN.