Banco Macro, el primero en ofrecer todas sus tarjetas con tecnología contactless

El nuevo sistema permitirá agilizar las transacciones y mantendrá los más altos estándares de seguridad en su implementación. Los detalles

Banco Macro apunta a consolidarse como una entidad líder en innovación tecnológica. En el marco de este avance, desde febrero será el primer banco en emitir todas sus tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless para sus clientes tanto de cartera general, como Macro Selecta.

El cambio se realizará en todas las altas, reposiciones, reimpresiones y renovaciones de tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard. American Express se sumará en el corto plazo.

Cada vez son más los comercios en Argentina y en el exterior del país que cuentan con este servicio que permite realizar compras en forma simple, rápida y segura, y Banco Macro es pionero en brindarle a sus clientes la mejor tecnología disponible.

Con las tarjetas contactless no es necesario que el comerciante ingrese el plástico en la terminal, ni que lea la banda magnética, ya que el pago se realiza por la proximidad de la tarjeta al posnet.

Además, este sistema no exige la firma del comprobante, ni exhibición del DNI por compras de hasta $1.000. Los comercios que aún no tienen tecnología contactless no deberán cambiar los posnets, sino pedir una configuración especial.

La tecnología de contacto que ofrece Banco Macro permite transacciones seguras ya que se suma a la actual tecnología CHIP, manteniendo los más estándares de seguridad.

En la actualidad, Banco Macro cuenta con más de 2,4 millones de tarjetas de crédito y 3, 3 millones de tarjetas de débito, por lo que todos sus clientes se verán beneficiados con este cambio.

“En Banco Macro creemos que debemos dejar de ser entidades de oferta, para ser bancos de demanda. Esto significa que hay que poner al cliente en el centro y poder entender desde su visión lo que ellos necesitan o lo que están esperando sobre la creación de productos y servicios. Por este motivo una de nuestras prioridades es mejorar la atención de nuestros clientes, tanto en las sucursales como en la oferta tecnológica”, aseguró Milagro Medrano, Gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro.