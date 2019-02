La situación del mercado argentino y las principales claves a seguir

En opinión de los analistas, el mercado va en busca de un nuevo equilibrio entre dólar y tasas de interés, que se ve delicado y sujeto a muchas variables

Traders y analistas del mercado conversaron con Bloomberg News en Buenos Aires sobre la situación del mercado de Argentina y principales claves a seguir en el corto plazo. Aquí lo más destacado.



Lo que asusta: la audacia del Banco Central. Febrero marcó el fin de la cautela. Gustavo Cañonero, el vicepresidente del Banco Central encargado de ejecutar el plan monetario, permitió que el mercado acelerara la baja de tasas mucho más rápido de lo que se esperaba. La prudencia daba confianza a los inversores pero, por el momento, parece haber desaparecido.



El mercado va ahora en busca de un nuevo equilibrio entre dólar y tasas de interés, que se ve delicado y sujeto a muchas variables. La inflación de 2,9% en enero, superior a la prevista, ya no sugiere una ganancia segura en términos reales para quienes apuestan a la tasa de interés en pesos. Se anticipa algo de volatilidad para esta semana, que forzaría al Banco Central a ser más agresivo con la contracción de pesos en la economía.



Lo que sorprende: ¿el tipo de cambio es un objetivo? Algunos ven al BCRA ahora más propenso a poner el foco de corto plazo en el nivel del dólar antes que en la inflación. Este mes se vio una agresiva baja de tasas mientras no se percibieron señales de desinflación. Si bien hay un vínculo entre ambos, la prioridad parece ser evitar que la apreciación del peso afecte la competitividad, lo que localmente se conoce como "atraso cambiario".



El objetivo detrás de dicha estrategia sería dejar depreciar el peso a un ritmo gradual, para por un lado evitar saltos abruptos, y por otro, defender la competitividad cambiaria. Un peso más débil le da impulso a las exportaciones, que se espera sea uno de los principales motores de crecimiento en un año electoral clave, como es el 2019.



Lo que ilusiona: Argentina es un trade de corto plazo. Se ven como atractivos los instrumentos en pesos de muy corto plazo, suponiendo que no habrá un cambio abrupto en el contexto global ni en el escenario local. El secretario de finanzas Santiago Bausili licitará el 19 de febrero Letes en dólares, Lecaps en pesos y Lecer que ajustan por inflación (CER).



Hay expectativa de que las Lecer, especialmente, sean bien recibidas ante la renovada demanda por protección y el aún veloz crecimiento de los precios al consumidor en Argentina. Se ve ventaja en este tipo de instrumentos no solo por la sorpresa alcista en la inflación del mes pasado, sino por la expectativa de que continuaría en los actuales niveles al menos tres meses más.



Lo que no convence: extranjeros salen de Lecaps. En la última semana se percibió una creciente venta de Lecaps en el mercado, especialmente de los papeles de mayor duración y que estaban en manos de inversores extranjeros. Esto podría indicar que el mercado considera exagerada la última compresión de rendimientos en pesos, y que los inversores ingresan en modo cautela sobre Argentina. Aunque es algo para tener en el radar, por ahora no preocupa demasiado.



Lo que da confianza: ¿ventana local para emisores? La colocación de la ciudad de Buenos Aires la semana pasada fue muy bien recibida, llegando a un monto de u$s345 millones equivalentes en pesos. Esto podría abrir una oportunidad para emisiones locales, mientras se ve timidez de las empresas más grandes para salir a colocar deuda en dólares. Fondos del extranjero siguen viendo a los emisores argentinos con lupa, tras la crisis FX de 2018. En esta transición, el mercado local luce mejor que el internacional.