Para el FMI, la inflación está "mucho más arraigada" de lo que estimaban

En el Council of the Americas el jefe del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, expuso sobre los mercados emergentes y la Argentina

El Fondo Monetario Internacional cree que en la Argentina "la inflación está demostrando estar más arraigada de lo que pensábamos", en momentos en que está por revelarse el índice de precios de febrero que sería más alto de lo que se estimaba.



En una conferencia en el Council of the Americas en Nueva York, el jefe del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, expuso sobre los mercados emergentes y la Argentina se llevó buena parte de la charla.



El funcionario habló tras el reciente regreso de Buenos Aires de la misión técnica del organismo encabezada por Roberto Cardarelli, que revisó la marcha del programa acordado con el FMI el año pasado para elevar un informe al Directorio Ejecutivo que debe aprobar o no un desembolso de 10.700 millones de dólares. En enero, la inflación fue de 2,9% y la de febrero sería más alta de lo que las autoridades argentinas esperaban.



Sobre el índice de precios Werner dijo que "lo que nuestras proyecciones pasaron por alto del proceso inflacionario es que la inflación está demostrando estar más arraigada de lo que pensábamos", dijo el funcionario, aunque aclaró que bajarla "toma tiempo" porque hay "ventanas" en las que los precios pueden volver a subir.



El funcionario señaló que la política económica "avanza en la buena dirección", con una "buena aplicación del programa" acordado con el Fondo. Y que el Gobierno había "cumplido con los objetivos fiscales para 2018 y está en camino de cumplir bien los objetivos de 2019".



Sin embargo, según Clarín, Werner agregó que la administración de Mauricio Macri "quizás sobrevendió lo que podía lograr y los inversionistas compraron de manera ingenua". Dijo que estos hombres de negocios "están penalizando ahora a las autoridades argentinas por sus errores y los errores propios de pensar que era posible pasar de la Argentina de los Kirchner a lo que hoy vemos en Chile o México".



"A la Argentina le tomará mucho tiempo hacerlo. Pero estamos viendo esos pasos", dijo y agregó que "la Argentina está evolucionando en la dirección correcta", aunque remarcó que "la herencia era muy pesada".



Werner dijo que el Banco Central debía continuar con su política "clara y transparente" para luchar contra la inflación y resaltó que el acuerdo con el organismo contempla una reforma de la carta orgánica del BCRA que debería enviarse este mes al Congreso. "A esta altura no vas a construir una independencia monetaria de la noche a la mañana", señaló.