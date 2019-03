Clave para el dólar: el resultado en Neuquén podría definir si se estabiliza el mercado

En el exterior hay dos escenarios. Uno, de paz cambiaria si gana el aliado a Cambiemos. Dos, triunfa el delfín del kirchnerismo y crece castigo al peso

El alivio que vivió el Gobierno sobre el cierre de la semana después de que el Banco Central elevó las tasas de interés al 60% tendrá que ser confirmado este domingo en una elección clave para los inversores.



Los fondos del exterior, que estuvieron desarmando posiciones en activos argentinos (en un contexto de salida de masiva de emergentes), creen que los comicios en Neuquén serán determinantes para los bonos y el peso a partir del lunes.



"Están muy atentos a lo que pase en la contienda por gobernador. Es un presagio de lo que puede suceder en otras provincias donde las intenciones de voto entre el oficialismo y el kirchnerismo están parejas", describió el ejecutivo de un banco extranjero a iProfesional.



La preocupación de Wall Street es que Ramón Rioseco (Frente Neuquino-Unidad Ciudadana), el aliado de Cristina Fernández de Kirchner, le pueda arrebatar el primer puesto al actual gobernación a Omar Gutiérrez.



Si bien Cambiemos va con candidato propio, que es Horacio Quiroga; el macrismo tejió buenos lazos con Gutiérrez. Lo parejo de las últimas encuestas entre éste último y el relacionado con CFK genera un escenario incierto para los inversores.



"Ellos creen que si gana Rioseco, en una provincia que tiene incluso relativamente buenos números en lo económico y donde la recesión no se siente tanto, podría un mal precedente para otros aliados políticos a Cambiemos y en definitiva la suerte que correrá Macri en octubre", detalló el banquero.



El segundo temor que hay es que precisamente gran parte de los ojos de los inversores están puestos en Vaca Muerta. Un triunfo K haría peligrar los proyectos en danza y complicaría las inversiones prometidas. La sensación en el mercado internacional es que Neuquén será el termómetro del humor social que hay con el macrismo en el país.



Esto no es menor porque el resultado será clave para adivinar qué pasará con el dólar al día siguiente. Si bien el mayorista cedió 3% el viernes y quedó en $41,20, aún resta para saber si está completamente estabilizado el escenario.

iProfesional accedió a un paper interno y exclusivo para clientes que envió el viernes el gigante Credit Suisse. En ese documento alertan precisamente sobre qué podría suceder el día después de las elecciones en Neuquén, dependiendo quién se queda con la provincia que apenas explica el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Te puede interesar Plazos fijos quiebran la tendencia: por la baja de tasas de febrero vuelve a haber una salida de depósitos

Los puntos más importante son los siguientes:



-Hay una relación "riesgo-recompensa" sesgada para el peso argentino



-Esta es una elección importante porque el mercado se centrará en el rendimiento de Rioseco y lo más probable es que lo extrapolará a nivel nacional



-Podríamos esperar estabilidad en el tipo de cambio o un pequeño rally si Gutiérrez o Quiroga ganan.



-Todo esto, sin embargo, dependerá del sentimiento global y del escenario externo



-Sin embargo, si Rioseco se desempeña bien, definitivamente veremos una venta masiva en el peso.



Para el Gobierno, el escenario deseado sería que alguno de sus "delfines" triunfe y eso ayude a seguir descomprimiendo el mercado cambiario.



Ese alivio incluso podría transformarse como el puente hacia finales de marzo y principios de abril cuando habría más oferta de dólares de la cosecha.



El Banco Central detectó precisamente que el salto del dólar de los últimos días se produjo con un volumen muy bajo.



De hecho, el jueves pasado cuando se produjo la brusca devaluación, con tan solo una operación por 10 millones de dólares, la divisa trepó más de un peso en 30 minutos. Esto marca a las claras la poca profundidad del mercado cambiario y la ausencia de una oferta de divisas que amortigue.



En Casa Rosada se esperanzan con que la salida de los activos en pesos se detenga a partir de esta semana. Se vio un desarme de posiciones de Lecaps, las Letras Capitalizables que emite el ministerio de Hacienda. Intentarán cortar eso. Además, el resultado electoral en Nuequén también impactará en la colocación de deuda que planea realizar Nicolás Dujovne a partir del lunes.



-Letras del Tesoro en dólares con vencimiento el 11 de octubre de 2019 (a 210 días de plazo) a una tasa nominal anual de 4,50%.



-Y la reapertura del Bono del Tesoro en pesos con ajuste por CER más el 2,50% (Boncer 2021)



Los activos en pesos estuvieron muy castigados por el mal dato de inflación que presionó los precios a la baja (por ende demandaron más rendimiento). Entre los más golpeados estuvieron las Lecaps cuyas tasas subieron 200 puntos básicos.



Pero después del accionar del BCRA con las tasas, y con la mirada puesta en lo que pase este domingo, en el mercado creen que hay chances de que se haya recuperado el control de la situación.

Te puede interesar Por qué el dólar blue es más barato que el oficial

Es condición necesaria. Pero quizás no suficiente. La tranquilidad cambiaria es clave si el Gobierno quiere mantener chances reales en octubre y en diciembre durante la segunda vuelta.

Desde Delphos Investment hacen hincapié precisamente en esto. Señalan que la respuesta inmediata a la suba del dólar es una mayor presión inflacionaria, algo que deteriora aún más los ingresos reales de los consumidores.

"En este contexto no habría bazuca electoral por parte del oficialismo que logre dar vuelta la realidad económica de los votantes. En ese

escenario, la probabilidad de una continuidad de Cambiemos tal como lo conocemos se derrumba, y con ello se retroalimenta la presión cambiaria", explican. Léase, Macri no puede darse el lujo de tener otra ronda depreciatoria



No obstante, Grupo SBS dice que el castigo que tuvieron los activos argentinos parece excesivo en ausencia de cambios que justifiquen haber pasado al primer lugar en el ranking global de CDS, en referencia a los seguros contra un default de la deuda.



"Respecto de los activos en moneda local, la decisión del BCRA de reforzar su señal de política monetaria es positiva y debiera calmar la volatilidad cambiaria", indicaron en su reporte semanal.