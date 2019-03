Macri consiguió del FMI todo lo que pidió: ¿eso alcanza para frenar al dólar?

El organismo internacional brindó al Gobierno todas las herramientas posibles para atenuar las presiones de la divisa estadounidense

El presidente Mauricio Macri se muestra hábil para administrar la relación con el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, hasta el momento consiguió todo lo que pidió: un paquete de urgencia para amortiguar los impactos de la depreciación del peso y crisis de balanza de pagos en mayo de 2018, el adelantamiento de la mayor parte de los fondos en su gestión y, la semana pasada, el permiso del organismo para que el Tesoro venda u$s9.600 millones hasta fin de año vía subastas diarias de u$s60 millones, con el objetivo de calmar el mercado durante la campaña.

Héctor Torres, ex representante argentino en el Fondo y hoy en la Organización Mundial de Comercio, cree que la posibilidad de un nuevo apoyo "dependerá de la performance económica del país", según publica Clarín.

El FMI, dice, podría "perdonar" si no se cumple a rajatabla alguna de las metas firmadas en el stand by. "Si el déficit cero se excede por poco, eso podría merecer un waiver; sin embargo existen límites".

Torres recuerda que "estamos en un año muy sensible políticamente y el Fondo va a tratar de no aparecer como interviniendo en el proceso. Un apoyo muy claro a Macri podría ser malo tanto para el Gobierno como para la relación del FMI con Argentina", afirma Torres, quien integró el directorio del FMI en tres períodos, dos de ellos representando al país (2004-2008 y 2016-marzo 2017).

Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental de 1996 a 2002, comparte la visión de Torres. "El organismo aprobaría desviaciones pequeñas de las metas pactadas para este año. Pero si solicita un adelanto de desembolsos, el Board no tendría mucho margen para dar okay a algo así. Muchos representantes de país podrían esgrimir que el organismo estaría apoyando a un gobierno y no al país".

El plan del FMI prevé desembolsos en 2018-2019 por el 90% del monto total. En 2020, solamente unos u$s3.900 millones.

El economista jefe de un banco importante trazó un escenario que eventualmente enfrentaría Argentina: el Tesoro vende los u$s9.600 millones y se queda sin divisas para pagar las Letes el año próximo. ¿Podría el FMI adelantar los desembolsos del 2020? Torres y Loser y lo ven "difícil", señala Clarín.

Un informe de la consultora Quantum que dirige el ex secretario de Finanzas Daniel Marx calcula que los u$s9.600 millones provenientes del FMI serían "insuficientes" si hay una corrida. Si bien señala que aumentará la oferta de divisas en los próximos meses -básicamente por la estacionalidad de las exportaciones-, "el equilibrio cambiario en 2019 seguirá siendo delicado, más allá de lo recientemente anunciado". Para el ex funcionario quedan aún varios interrogantes tras el anuncio de la semana del ministro Dujovne. "¿Qué pasa si no venden US$ 60 millones en el día? ¿se acumulan?".

El 8 de mayo de 2018 Macri comunicó que recurriría al FMI. Al mes siguiente, el Directorio aprobó un paquete récord de US$ 50.000 millones. En agosto del mismo año, en medio de una corrida severa, el Presidente solicitó un adelanto mayor al organismo. El Board dio luz verde al pedido y a un programa nuevo. Esta semana, el staff aprobó el mecanismo para utilizar las divisas previstas.

El organismo mostró apoyo a la Argentina tanto a nivel técnico como político. El staff no tuvo reparos en cambiar aspectos del plan como cuando el Tesoro planteó que no iba a poder fondearse en el mercado para mejorar la hoja del balance del BCRA. Hace una década el FMI hizo una revisión y auditoría sobre el manejo del caso argentino en la crisis 2001 que causó daño a la reputación del organismo. No se quiere repetir errores, indica Clarín.

En lo que hace a la cuestión política, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen propone otra perspectiva. "Acá no hay relación con el FMI, Trump tiene una relación personal con Macri y EE.UU. fue muy generoso con la Argentina".