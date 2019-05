Dólar y "efecto Cristina": qué impacto prevén economistas sobre el mercado

Los expertos del mercado analizan cómo podría llegar a repercutir en lo inmediato la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner

La senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció sorpresivamente que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández, y convocó a los "más amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos; él, como candidato a presidente, y yo, como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO", anunció la ex mandataria esta mañana, en un mensaje grabado que difundió por redes sociales, con su voz en off e imágenes de distintos momentos de su carrera política.

Te puede interesar Bono Dual: dos tercios de los inversores privados no aceptaron el canje y podrían presionar al dólar

Esto generó todo tipo de repercusiones en el ámbito político. Ahora, la gran pregunta es cómo pegará en los mercados y en el dólar.

En este sentido, las aguas están divididas: están los que creen que el anuncio complica las chances del Gobierno de ser reelecto y de Alternativa Federal de competir y también aquellos que ven un corrimiento hacia el centro de la expresidenta, que debería calmar a los inversores.

Te puede interesar La misión del FMI concluyó con un visto bueno a los números fiscales presentados por Dujovne

Para Federico Furiase, economista y director de EcoGo, "la noticia, para el mercado, es que bajan las chances de la versión 'cuco' de Cristina y suben las de una Cristina algo más "moderada" y "controlada" bajo la figura de Alberto Fernández y los gobernadores que estén en esa alianza", dijo.

"Pero también que ella juega, y con más chances, bajo el respaldo de una parte del peronismo y con Massa, eventualmente", agregó. "En el balance, no creo que sea una buena noticia para el mercado financiero", finalizó.



Miguel Kiguel, director de Econviews, exsecretario de finanzas e integrante de los equipos técnicos de Cambiemos en 2015, considera que el anuncio de la fórmula Fernández-Fernánez "complica el panorama electoral para Cambiemos y el Peronismo Federal".

Cuando se le preguntó si la inclusión de Alberto Fernández como cabeza de lista tenía reminiscencias al primer gobierno de Néstor Kirchner, considerado como más moderado. "No si Cristina es la vice", replicó, en diálogo con TN.



Rodrigo Álvarez, director de Analytica, consideró que la decisión "le permite a Cristina una amplitud mayor de su coalición, romper la grieta y tomar votos del centro". Y agregó: "Creo que el mercado no esperaba esa apertura y que su lectura va a ser que esto aumenta claramente las chances de que Cristina tome un espacio de poder. En consecuencia, más allá de la visión respecto de la gobernabilidad y el escenario de mediano y largo plazo, la lectura de los mercados no va a ser buena y esto va a terminar siendo malo para la economía, porque pueden profundizarse algunos comportamientos que vimos en los últimos meses, una mayor presión sobre el dólar y los bonos".

Y concluyó: "Las posibilidades de que haya un veranito financiero se destierran".



Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit coincidió al señalar para TN que "no creo que esto sea bien recibido en el mercado. Luego, una vez que se asiente el polvo de la novedad, dependerá de cómo vengan las encuestas. Pero lo cierto es que Cristina tiene toda la iniciativa y la capacidad de sorpresa".