Ansiedad por el "dólar Fernández": hay nerviosismo en el mercado y el Central se prepara para intervenir

En el mercado reina la incertidumbre con los activos argentinos. El test que iba a ser en junio se adelantó: el BCRA tendrá que mostrar sus cartas

El test que iba a tener el Banco Central en algún momento de junio por el armado de las listas y, finalmente, las candidaturas a presidente, se volvió a adelantar. El sorpresivo anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, bajándose a una vicepresidencia y postulando a Alberto Fernández, tomó por sorpresa a todos y a priori generará un escenario de incertidumbre que golpeará al dólar, los bonos y las acciones.

El comienzo de la semana financiera será negativo para la Argentina. Más aún porque hay lecturas muy dispares entre los inversores. La falta de definiciones se castiga en los precios.

Por ejemplo, desde un banco extranjero que opera en la Argentina dejaron dos impresiones rápidas al conocerse el anuncio de CFK. Dicen que es muy favorable a Cambiemos que se haya confirmado una fórmula kirchnerista "Fernández-Fernández".

La entidad cree que ninguno de los dos le saca un voto a Cambiemos y ahuyentan a potenciales votantes indecisos. Dicho esto, habrá que ver hasta dónde Alberto Fernández estará "empoderado" a negociar un acercamiento con el Peronismo Federal. Pero sea como fuere, creen que al final esto es una buena noticia para Cambiemos.

Otra visión es la de Walter Molano, un histórico operador de Wall Street que se desempeña en BCP Securities. "No sé cómo será la reacción de los mercados el lunes. El título es excelente: 'Cristina se bajó de la candidatura´. Alberto Fernández es más presentable y ella como vice tendría un rol menor. Pero la lectura cambiaría si ella va por la unificación del partido peronista, porque eso sí pondría en peligro al oficialismo", explicó Molano a un call con sus clientes.

Una lectura política con impacto en los financiero es la que brindó un informe de la consultora de Sergio Berensztein. Dice que será fundamental analizar la reacción de los mercados, pero es muy probable que no sean positivas hasta que no haya definiciones contundentes por parte de Alberto Fernández, incluyendo la designación de un equipo económico o al menos un vocero calificado que pueda brindar precisiones sobre su visión de la política económica en general y de la cuestión de los vencimientos de la deuda y el programa con el FMI en particular.

"Deberá, sobre todo, convencer al mercado de que no será el 'Mevdeved' de CFK, es decir, solamente una pieza en una estrategia de la expresidenta para manejar a cierta distancia los destinos del país", afirma la consultora.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no quede claro cómo se moverá las fichas políticas de ahora en más, es un muy probable que haya presiones sobre los activos argentinos.

De esta manera, el dólar, que venía haciendo la "plancha" desde que se anunció que el BCRA podrá utilizar reservas para intervenir, volverá al centro de la escena. Será un arranque de mercado cambiario complicado para la mesa de dinero del Central a cargo de Esteban Bertella.

Defender el dólar y que no se vaya mucho más de $45 (el cierre del viernes pasado) se convertirá en un desafío para la autoridad monetaria. No se descarta que el Central salga con toda la munición a disposición para frenar una estampida del billete.

Utilizará los futuros y las tasas de interés. Llegado el caso, y si hay una suba "disruptiva", podrá intervenir en el mercado spot. "Es una mala noticia y eso va a impactar en el dólar. Esto es más complejo de lo que se piensa. Van a ir a captar a todo el peronismo y eso deja complicado al Gobierno. Va a tener un lunes difícil el Banco Central ", decía un ex funcionario de la entidad, ahora en la actividad privada.

Con reservas por casi u$s67.000 millones y un poder de fuego de u$s20.000 millones (las netas), Guido Sandleris tendrá que controlar el tipo de cambio en un escenario de total incertidumbre política.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, el mismo titular del BCRA se negó a hablar sobre cómo serían las intervenciones en el mercado de cambios. "No vamos a mostrar nuestras cartas con anticipación al mercado", dijo Sandleris. Es claro: actuarán por sorpresa para doblegar al mercado en caso de que se instensifique la pulseada. ¿Será necesario que muestren las cartas a partir del lunes?

"El tipo de cambio creo que se va a disparar un poquito. Vas a tener una reacción negativa, sobre la base de un escenario que está abierto todavía", afirmó Gustavo Neffa, socio de Research For Traders.

Si el mercado cree que la alianza kirchnerista con Alberto Fernández le sumará a ese espacio los seis o siete puntos que tiene Massa y que podría traccionar algunos indecisos (con votos moderados), será un lunes más áspero de lo que se creía. "Pero todo es muy prematuro. Hay que ver cómo termina", acotó.

El Gobierno, de todas formas, no tiene paz. El dato de inflación de la semana pasada, que dio 3,4% menor al que se creía, había producido una mejora interesante en los activos.

El índice Merval, por caso, verificó una suba de 4,2% en dos días (miércoles y jueves), tras conocerse el IPC, aunque posteriormente, el viernes, cedió un 1,4%, acompañando un deterioro del escenario externo. El tipo de cambio, en tanto, siguió mostrándose estable, aún frente a un contexto financiero internacional que sigue pendiente de la pulseada comercial entre los EE.UU. y China.

Y los bonos también seguirán presionados porque no hay compradores a pesar de los precios "ridículos" que ostentan. El riesgo país sigue en 950 puntos y podría ser un piso: creen en el mercado que el lunes se instalará más cerca de los 1.000 puntos.

El seguro contra un default, conocido como Credit Default Swap, está en torno a los 1.250 puntos y también comenzará a trepar. Es la forma más auténtica que tienen los bonistas de Argentina para no desprenderse de los títulos (porque a estos precios convalidarían pérdidas muy importantes) pero cubrirse ante un incumplimiento de los pagos.