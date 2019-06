Gobierno paga $43.000 M de un bono: ¿inversores irán al dólar o apostarán por el carry trade?

Fue aquél que inventó Luis Caputo en 2018 en medio de la tormenta. En la City creen que paz cambiaria y las altas tasas invitan a reinvertir en deuda local

El vencimiento del Bono Dual, aquél que "inventó" Luis Caputo minutos antes de saltar desde el Ministerio de Finanzas al Banco Central, pondrá a prueba el humor del mercado con la Argentina.

Esto es así porque el Tesoro deberá desembolsar el equivalente en pesos de alrededor de u$s1.000 millones. Esos pesos, que en otro momento hubieran ido corriendo al dólar, podrían esta vez cambiar de destino: otros activos en pesos para seguir apostando al "carry trade", o sea la ganancia en moneda dura que otorgaría un tipo de cambio estable y tasas altas.



Según lo que pudo saber iProfesional, en la City está la idea de que esta vez el vencimiento -que insumirá algo así como $43.870 millones teniendo en cuenta el tipo de cambio de referencia del viernes 14 de este mes que se toma para esta emisión- no debería desestabilizar la paz cambiaria.



"Nuestros clientes en su mayoría ya dolarizaron en pago de ese bono. Puede que haya alguna presión adicional el viernes cuando se acrediten los pesos en la cuenta, pero la gran mayoría que quería hacerlo ya lo hizo", indicó Martín Suez, trader de Balanz Capital.



Lo que comentó el especialista es que el inversor, sabiendo el monto en pesos que recibirá, compró de antemano -en el transcurso de la semana- los dólares.

Muchos de ellos, incluso, desistieron de hacerlo ya que el tipo de cambio prácticamente no se movió desde el viernes pasado a hoy. De hecho, el dólar que recibirán -que es el de Referencia según Comunicación "A" 3500 del BCRA- bajó incluso unos 20 centavos.

Léase, con los pesos que recibirán aquellos inversores que cobran el Dual podrán comprar más dólares.



Desde una entidad extranjera coincidían con este diagnóstico. "Los que querían comprar dólares ya lo venían haciendo desde el momento que se enteraron a qué tipo de cambio se les pagará. Con lo cual si hubo mayor dolarización, eso ya se produjo durante estos días. Y en todo caso no se sintió. Hoy el inversor está más optimista con los activos argentinos y en corto plazo apuestan algo más al carry trade", explicaron desde la mesa de este banco internacional que opera en la Argentina.



"Esto no quiere decir que el viernes no veamos una demanda mayor de dólares por el vencimiento del Dual, pero me da la sensación de que no va a ser muy grande", agregaban.



Después de todo, el título en cuestión -que fue un instrumento muy poco utilizado en el mundo de las finanzas- sirve precisamente para momentos de turbulencias cambiarias ya que les asegura un "carry trade" a los inversores: fue un bono emitido a 12 meses que paga en pesos de acuerdo a las variaciones de dos variables (el tipo de cambio y la tasa de interés).

Pero siempre se le paga al inversor el esquema que mejor resultado le haya dado al ahorrista. De hecho en el mercado se lo llamó "un bono para ganar o ganar".



"Todos nuestros clientes que tienen el Dual decidieron que no se van a quedar en dólares. Más bien están tratando de reinvertir en otros instrumentos en pesos con altas tasas. De hecho en los últimos días vemos que los inversores de afuera están entrando, o sea que hay flujo positivo hacia los activos locales", remarcó Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.



Y desde Balanz, Suez agrega que el panorama es un poco más optimista para los instrumentos locales y por eso los inversores se animan a comprar otras Letras "duales" como las que colocó CABA y Provincia de Buenos Aires.



"La percepción de una caída en el riesgo político luego del anuncio de la fórmula de Cambiemos, en conjunto con perspectivas de un tipo de

cambio estable en el corto plazo han renovado el atractivo de inversiones en pesos", confirma Delphos Investment. En el marco de una continuación del favorable panorama local, sostienen, se esperaría una disminución generalizada de rendimientos en moneda local.



De hecho en el mercado se escucha cada vez más, gracias a la paz cambiaria, que la "apuesta de moda" volvieron a ser los títulos en pesos. Al menos en el corto plazo.

En ese sentido se conoció un paper de la mesa de dinero de Banco Galicia donde precisamente hacían referencia a las oportunidades en instrumentos locales, como el bono que paga por el CER (o sea la inflación) al 2020. "Los bonos atados la inflación representan sólo el 7% del total de la deuda argentina mientras que los que pagan por tasa fija son otro 15%. De esta manera en un escenario de stress es menor probable que el próximo Gobierno reestructure la deuda en pesos sino más bien la emitida en dólares", dice Banco Galicia.