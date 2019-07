Bernanke en Argentina: la City escucha al "gurú" de la FED para saber cuánto durará el viento de cola

El ex banquero central almozará en un hotel con banqueros y ejecutivos de private banking. Expectativa por su visión sobre el futuro de las tasas en EE.UU.

Este miércoles, un selecto grupo de banqueros, ejecutivos de private banking y los número uno de las principales Sociedades de Bolsa participará de un almuerzo con quien fuera presidente de la Reserva Federal durante la crisis económica de 2008, Ben Bernanke. Sin expectativa de que ofrezca su visión sobre la economía argentina, el foco estará en la interpretación que hace sobre la política monetaria de la FED y cómo impactará en el mercado local.

El evento será al mediodía, en el lujoso Salón Félix del Hotel Four Seasons y es organizado por PIMCO (Pacific Investment Management Company), donde el ex banquero central se desempeña como asesor senior desde 2015, un año después de dejar su cargo en la FED.

"Se supone que en la presentación dará su view sobre la economía de Estados Unidos en general y en particular de la política monetaria en ese país", comenta a iProfesional uno de los casi 250 invitados que mañana irán a este almuerzo.

Consultados al respecto, desde el Banco Central aseguraron que durante su estadía en el país Bernanke no tiene agendada ninguna reunión con Guido Sandleris.

El número uno de una Sociedad de Bolsa, también invitado al exclusivo almuerzo, no tiene expectativa en que el ex banquero central pueda llegar a dar su visión sobre la situación local y pone el foco en lo que diga sobre el panorama mundial.

"Me sorprendería si habla sobre la economía Argentina. Yo igual quiero ver qué opina sobre la política monetaria de la FED", explica el ejecutivo, y agrega: "Eso es clave para el mercado local. Ver qué tan pronunciados serán los recortes de tasa en Estados Unidos".

Te puede interesar Entró en vigencia el cheque electrónico: cómo funciona y cuáles son sus ventajas

Después de la última reunión del FOMC (el Comité de Política Monetaria de la FED), el mercado le da un 100% de probabilidad de que aplique un recorte de 25 puntos básicos en su próxima reunión del 25 de julio.

Sin embargo, las dudas apuntan a cuándo aplicarán los próximos recortes y de qué magnitud serán. "Con el resultado de la encuesta de ingresos y gastos en EE.UU.que salió el viernes y el PCE, ahora la probabilidad de una segunda baja ha disminuido", comentó un experimentado trader.

Si bien desde el 29 de abril, cuando el Central logró el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado de cambios, el dólar opera con estabilidad, gran parte de esa calma se debió al buen clima externo. "Si se da vuelta este viento de cola, el BCRA va a tener que intervenir para que siga esta calma", especulan en la mesa de dinero de un banco local.

Por eso, la visión de una voz más que experimentada, que conoce por dentro los entretelones de la Reserva Federal, es clave para que los actores locales puedan tener una visión mucho más certera sobre el futuro de la tasa en EE.UU..

Anécdotas de un ex banquero

Sin embargo, con más 8 años al frente de la FED y más aún en un momento histórico para las finanzas mundiales, algunos en la City se conforman con escuchar de Bernanke algunas de sus anécdotas durante la crisis de las hipotecas subprime. "Ya escucharlo a él es atractivo. Tiene mucho know how y vivió momentos claves en la última crisis mundial", destaca un invitado.

Te puede interesar Luego de medidas Central, el dólar bajó en la City y la tasa de Leliq perforó el piso anterior

En el libro ‘The Courage to Act’, que publicó en octubre de 2015, el ex banquero contó distintas anécdotas personales de su paso por la Fed, como por ejemplo su fanatismo por la serie Seinfeld, acompañada por comida recalentada en el microonda.

"Me calentaba un sándwich Hot Pockets y comía frente a una repetición de Seinfeld", escribe Bernanke. Según medios estadounidenses,cuando era presidente de la Fed también frecuentaba restaurantes vietnamitas y clubes de jazz.

En su libro también cuenta que frecuentaba la cafetería de la Reserva Federal con los funcionarios de línea. "Comía en la cafetería del Consejo, esperando en la fila con mi bandeja y me sentaba en la mesa donde pudiera encontrar un asiento libre", detalló Bernanke.

Durante gran parte de su mandato, la tasa de interés se mantuvo planchada en el 0 por ciento y fue uno de los principales actores detrás del rescate a Lehman Brothers.

También compartía la idea de Milton Friedman de lanzar dinero desde un helicóptero para que la inyección de dinero que hace un banco central para reactivar la economía vaya directo a los consumidores.

De todos modos, según reconoció en el mismo libro, esa idea la tuvo en 2002 que para evitar la deflación. "Mencioné una táctica extrema, un recorte fiscal amplio combinado con la creación del dinero por parte del banco central para financiar el recorte", aseguraba Bernanke en su libro.

Te puede interesar El Gobierno fomenta el carry trade pero analistas advierten riesgos de corrida

Un manual ante crisis financieras

Una de las primeras cosas que hizo Bernanke en 2006 cuando asumió en la FED fue pedir el manual con los pasos a seguir en una crisis financiera. "Tenía cuatro páginas", comentó en septiembre del año pasado, en un evento que compartió en Washington con Timothy Geithner, quien en ese entonces era presidente de la Fed de Nueva York, y Hank Paulson, que estaba al frente del Tesoro.

Según detalló, en esas cuatro páginas, las instrucciones se limitaban a decir que se tenía que abrir el grifo del crédito para dar liquidez a las entidades bancarias en apuros. Sin embargo, los instrumentos que tenía a mano la Reserva Federal "eran muy limitados, no estaban diseñados para actuar en un momento de pánico y eso le obligó a responder conforme pasaban las cosas, improvisando", según cuentan medios que estuvieron en ese evento.

A raíz de eso, y en el marco de ese encuentro organizado por la Brookings Institution, los tres principales actores de la crisis de las hipotecas subprime explicaron que tratan de crear una especie de manual para tiempos de volatilidad.

Si bien logró evitar que la crisis financiera se convierta en la Segunda Gran Depresión para la principal economía del planeta, Bernanke también fue blanco de muchas críticas por el rescate de algunos bancos y por su rol en la fusión de Bank of America y Merrill Lynch.

Con críticas y elogios, Bernanke es hoy en día una figura a nivel mundial, que vivió por dentro y en el lugar clave una de las principales crisis financieras y económicas de impacto planetario. Además, actualmente es asesor senior en PIMCO, el principal fondo de bonos de todo el mundo y uno de los mayores tenedores de títulos locales, un pergamino más para escuchar con atención su visión sobre el mercado global.

Según reza en la página de PIMCO, Bernanke "aporta puntos de vista y perspectivas macroeconómicas al proceso de inversión de la empresa y se involucra periódicamente con los clientes". Eso es justamente lo que van a buscar mañana los principales actores de la City para contar con la visión de una voz más que autorizada a la hora de la toma de decisiones.