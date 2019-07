La polémica con las Leliqs: economistas consideran "poco operativa" la idea de Alberto F.

Según los expertos, las declaraciones del candidato del Frente de Todos de bajar las tasas de las Leliq, son parte de un análisis "desacertado"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, habló de bajar las tasas de las Letras de Liquidez (Leliq) para poder aumentarle a los jubilados y subsidiar el 100% de sus medicamentos y estalló la polémica.

Primero se interpretó que estaba anunciando un default de las Leliq, aunque rápidamente el propio Fernández y su equipo de asesores económicos salieron a aclarar que la idea es dejar de pagar las altas tasas que se pagan en la actualidad (59%) para abonar tasas de interés mucho más bajas y con el ahorro generado, pagar el aumento jubilatorio.

Rápidamente, el economista Guillermo Nielsen -uno de los referentes económicos de Fernández- salió a desmentir versiones que indicaban que el precandidato por el Frente de Todos no pagaría los intereses de este bono.

"Desmiento que Alberto Fernández no va a pagar los intereses de las leliqs ni defaultear el Banco Central", enfatizó Nielsen.

Además, el economista aclaró que "una cosa es pagar menos intereses a partir de generar más confianza y actividad económica, otra defaultear".

Sin embargo, esto también es visto como poco "viable" por economistas y analistas financieros, quienes hablan de un "mal diagnóstico" realizado por el compañero de fórmula de Cristina Kirchner. Incluso a algunos todavía les queda picando la idea de "defaultear" las Leliq.

El economista Daniel Artana interpretó que, con sus declaraciones, Alberto Fernández está diciendo que "va a jorobar a los depositantes o a los tomadores de crédito para gastarlo en otra cosa" y advirtió que "la gente no se va a quedar quieta, va a haber alguna reacción".

"La Leliq es similar al encaje que el Banco Central obliga a hacer a los bancos. Si no hubiera un interés por la Leliq la tasa que recibirían los depositantes sería más baja o la tasa que pagarían los tomadores de crédito sería más alta", especificó el especialista.

Además, Artana manifestó que "uno debería esperar o menos depósito en el sistema financiero o un encarecimiento del crédito".

Por otro lado, argumentó que la herramienta de las Leliq no es una buena política, pero se dio como consecuencia de la incertidumbre económica que ha llevado a que la tasa de interés en Argentina sea muy alta.

"Uno tiene que tratar de ir desarmando las Leliq, pero no de esta manera", manifestó el economista. La falta de actividad productiva es consecuencia de esta política económica, es por ello que paulatinamente se deberá bajar el incentivo a la colocación de dólares en el mercado financiero.

Artana también mencionó otra de las promesas de campaña de Alberto Fernández respecto a las jubilaciones.

"Lo de subsidiar 100% a los jubilados, de algún lado la plata tiene que salir. Magia no hay en economía, lo que le das a uno alguien lo paga. Si mañana se dijera no hay más intereses por las Leliq, primero caería el ahorro", explicó.

Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, destacó la dificultad de analizar "la declaración de un candidato que ya fue redefinida varias veces por sus asesores en el transcurso de las horas", porque que "la cuestión ahora es ´vamos a bajar la tasa de las Leliq´".

"Entiendo que hablan de la real, porque si es por nominalidad pura, ya está. Vamos al hueso, saliendo de una crisis por Balanza de Pagos y en un año tan cargado de incertidumbre ver a la tasa real como causa y no como consecuencia me parece de lo más desacertado. Muy mal diagnóstico", indicó Caamaño.

Por su parte, Federico Furiase, de la consultora Eco Go, destacó que "en primer lugar, los intereses de las Leliqs los paga el Banco Central para mantener el crecimiento cero de la base monetaria y el dólar tranquilo para bajar la inflación, y no el Tesoro".

"Con lo cual, ´dejar de pagar las Leliqs para financiar un aumento en las jubilaciones´ supone un financiamiento monetario del BCRA al Tesoro ("maquinita") para pagar la cuenta, y todos ya sabemos cómo termina esa película en términos de devaluación e inflación", consideró.

Furiase expresó su deseo de saber "cómo evolucionaría el poder adquisitivo de las jubilaciones en un escenario de "licuación" de las Leliqs para financiar un aumento nominal en las jubilaciones, una vez que la devaluación y la inflación pasen la factura".

"La única manera de bajar la tasa de interés de las Leliqs sin generar un tema con el dólar y la inflación que vuelva a deteriorar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, es despejando la incertidumbre política y dando señales de consistencia monetaria/fiscal de mediano plazo, algo que lamentablemente no "garpa" en los discursos de campaña electoral", puntualizó.

A su vez, el economista Gabriel Rubintein afirmó que "es una barbaridad" si Fernández dijo que "no se van a pagar los intereses de las Leliq para pagarle a los jubilados", aunque aclaró que es diferente si dijo que "la política económica va a permitir una baja en la tasa de interés, que no tiene nada que ver con pagarle a los jubilados".

"Con ese ahorro no le pagás a los jubilados, a lo sumo evitás que aumente la deuda de Leliqs. Vos no podés pagarle a los jubilados con los intereses de las Leliqs. Creo que es una idea política, ideológica de decir no queremos favorecer la especulación financiera y queremos pagarle a los jubilados", analizó.

"No podés hacer la cuenta cuando pagás los intereses. No hay más remedio que pagar los intereses. Vos podés tener políticas para que se puedan bajar los intereses. Como frase luce muy desafortunada. No es cuidadoso porque puede dar una idea de default", añadió.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler destacó que la tasa que paga el BCRA por las Leliqs "tiene relación directa con la tasa que recibe el depositante de plazo fijo" y destacó que "la tasa que se paga al inversor tiene relación directa en la decisión de quedarse o no en pesos".

"La tasa que Jefatura de Gabinete obligó a bajar en diciembre del 2017 al BCRA era del 24/26%, hace más de 1 año que estamos ampliamente por arriba del 40% (llegamos casi a 80%). Es la tasa más alta del mundo. No es sostenible. Pero tampoco podés llegar el 10/12 y dejar de pagar los intereses o bajar la tasa a la mitad. Primero es atribución del BCRA, que algún día debería empezar a ser independiente (no como hoy)", analizó.

Buteler advirtió que "sin depósitos no tenés Leliqs y si tocas las Leliqs tenés corrida de depósitos".

"La bomba de Lebacs no se resolvió, parte se licuó con la brutal devaluación del 2018 y otra parte se convirtió en Leliqs. No tiene solución sencilla, pero dejar de pagar los intereses o una restructuración obligatoria tampoco es solución de nada", añadió.

El especialista afirmó además: "hay algo que es seguro, las Lebacs antes o las Leliqs ahora son un problema y nadie sabe cómo resolverlo".

"Parte se licuó en la devaluación del 2018 (la más grande desde la salida de la convertibilidad) pero quedan $1.200.000 millones pagando tasas del 60%", indicó en su cuenta de la red social Twitter.

Para el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, los dichos de Fernández, "son una declaración electoralista que es difícil llevar a la práctica porque generaría un impacto no menor en el sistema financiero, ya que detrás de las Leliq están los depósitos a plazo fijo, así que eso podría generar una salida de depósitos".

"Las Leliq y sus intereses son un instrumento de política monetaria y no dinero a merced de la Anses ni del Tesoro como para decidir discrecionalmente subir las jubilaciones o salarios", enfatizó Burzaco.