Trump acusa a China de "manipulación monetaria", tras la devaulación del yuan

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes que la decisión de China de devaluar su moneda es "una manipulación monetaria" e instó a la Fed a tomar cartas en el asunto.

"China bajó el precio de su moneda a un mínimo histórico. Se llama manipulación monetaria", subrayó.

En un mensaje que escribió en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario instó a la Fed -con cuyo titular Jerome Powell mantiene serias diferencias- a tomar cartas en el asunto: "¿Estás escuchando Reserva Federal? Esta es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo", remarcó.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!