¿Qué son los dólares contado con liquidación, blue y MEP?

Con el nuevo cepo establecido por el gobierno de Macri, volvieron a cobrar protagonismo cotizaciones del dólar que estaban agazapadas

Con el nuevo control de cambios que estableció el gobierno de Mauricio Macri volvieron a cobrar protagonismo en la city el dólar blue, el contado con liquidación y el MEP.

El vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Córdoba, John Walker, explicó qué significa y qué es cada denominación.

"El contado con liquidación es un título que compra en pesos o dólares en Argentina, y se puede vender en el extranjero. Es una forma de sacar divisas del país", detalló.

"El blue es un dólar negro. Es un mercado que está por fuera del sistema financiero y de capitales", afirmó.

"El MEP es un dólar local que se compra a través de títulos, que se negocian en pesos y en dólares. Si una persona física quiere adquirir más de 10 mil dólares, lo puede hacer por medio de una sociedad de bolsa usando el MEP", agregó.

Consultado sobre la reacción de los mercados en las primera jornada con el nuevo control cambiario, el especialista en finanzas expresó: "El dólar oficial cerró con una leve baja y se observó una brecha de casi 8 o 9 por ciento contra el contado con liquidación, que a los bancos se les restringe para cobrar ese mercado, pero no a las sociedades de bolsa".

"Como es un cepo parcial, la brecha es tan chica. Si, con el tiempo, se intensifican las medidas, porque no tienen efecto, probablemente se agrande", evaluó.

Con respecto al dólar blue, indicó: "Hoy tuvo una brecha muy grande. En un momento, estaban entre 61 y 67 pesos las dos puntas. No conozco el nivel de operaciones, porque no hay nada oficial, pero las puntas estaban muy abiertas". Sobre lo sucedido con el dólar MEP, señaló: "No se despegó mucho del oficial".

Por último, consideró que, a la luz del control de cambios, el "reperfilamiento" de los títulos en pesos "no tienen ningún sentido", porque no hay restricción de la moneda nacional en la economía argentina, sino de dólares.

"Se esperaría que, habiendo puesto el control de capitales, den marcha atrás con el reperfilamiento de Lecaps en pesos, que es un instrumento que usan mucho las empresas, en forma directa o a través de fondos de inversión, para el capital de trabajo: el dinero para operar la compañía, para pagar sueldos y a proveedores, o sea, el flujo diario de caja", concluyó.