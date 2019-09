Moody's bajó calificaciones a empresas, provincias, y municipios argentinos

La calificadora de riesgo bajó este miércoles las calificaciones y puso en revisión a compañías argentinas, entre ellas Arcor e YPF

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo informó este miércoles que bajó las calificaciones de emisor y de deuda en las escalas global/nacional tanto en moneda local como extranjera de ocho provincias y dos municipalidades argentinas y colocó sus calificaciones en revisión para la baja, criterio que hizo extensivo a un conjunto de 17 empresas, particularmente energéticas.



La degradación afecta las calificaciones de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro, Tucumán y las municipalidades de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires.



Las empresas con calificación empeorada, en tanto, son: Albanesi / Generación Mediterránea; Asociación de Cooperativas Argentinas; Camuzzi Gas Pampeana; Distribuidora de Electricidad de Salta; Distribuidora de Gas Cuyana; Edenor; Empresa Provincial de Energía de Córdoba; Holcim Argentina; Mirgor; Naturgy Ban; Metrogas; Raghsa; Sullair; Telecom; Transportadora de Gas del Sur; YPF; e YPF Energía Eléctrica.



La amplia acción de calificación tomada por Moody's se deriva de la baja de las calificaciones a Caa2, desde B2, correspondiente a los bonos soberanos de Argentina en moneda local y extranjera anunciada el 30 de agosto pasado.



"La acción de hoy se deriva de una acción similar en la calificación de los bonos soberanos de Argentina (en moneda local y extranjera) y refleja las muy fuertes interrelaciones económicas y financieras existentes entre el gobierno de Argentina y los sub soberanos argentinos", explicó la agencia.



Moody's consideró que "la calidad crediticia de los sub soberanos de Argentina se verá afectada negativamente por el aumento de riesgos sistémicos significativos derivados del soberano".



Para el resto del año la agencia espera que provincias y municipios "vean deterioradas sus calidad crediticia como resultado de restricciones en el acceso a los mercados, presiones cambiarias, mayores costos financieros e inflación persistentemente alta".



Como consecuencia, agregó, "la posición de liquidez y flexibilidad fiscal de los sub soberanos en Argentina se deteriorará notablemente, al mismo tiempo que se incrementará su carga por servicios de deuda".



Moody's espera además que el período de revisión "se extienda más allá del horizonte habitual de tres meses" y el análisis "se centrará en la formulación de políticas del soberano en el contexto actual de volatilidad del mercado".



"La revisión se centrará en las presiones de liquidez específicas y la fortaleza fiscal de los sub soberanos, en medio de la contracción económica y las presiones inflacionarias esperadas", añadió la agencia.



En el caso de las empresas, Moody's consideró que "la calidad crediticia de las compañías argentinas de servicios e infraestructura se ve afectada negativamente por el deterioro del entorno operativo de la Argentina".