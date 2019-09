Inversores, atentos tras el freno al rulo: se disparó brecha entre dólar oficial y "contado con liqui", que ya está en $74

Mientras el BCRA mantiene encorsetado el precio oficial, la brecha se amplió, producto de las últimas medidas con las que frenó las operaciones del "rulo"

El mercado cambiario concluyó la semana con una leve suba en las cotizaciones de la mayoría de los segmentos que lo conforman, pero sin dudas, lo que más captó la atención de los inversores fue el salto del contado con liquidación, que superó largamente los $70, en medio de los rumores sobre demora del nuevo desembolso del FMI y de las complicaciones de algunas empresas para girar divisas al exterior.

En concreto, mientras el Banco Central mantiene encorsetado el precio oficial del dólar, el "contado con liqui" llegó a $74, producto de las últimas medidas con las que frenó las operaciones conocidas como rulo.

Así, la brecha respecto del tipo de cambio minorista del Banco Nación se disparó hasta un nivel del 28%.

Además, las trabas para que las empresas paguen vencimientos de bonos de la manera habitual obligó a que algunas compañías acudan a la opción del "contado con liqui" para sacar sus dólares del país.

Otro factor que habría sumado presión fue el pago de Letes que hoy realizó el BCRA, a los ahorristas por el 100% de su tenencia y a personas jurídicas por el 15% de la letra, como efecto del reperfilamiento. En la City especulaban con que parte de esos dólares fueran a cuentas del exterior, o vía cable o por "contado con liqui".

Por su parte, en la City porteña, el precio promedio de la divisa que surge de la habitual encuesta que realiza iProfesional entre las principales entidades que operan en la misma es de $58,44.

El número que siguen en la City

La diferencia entre ambas cotizaciones era menor hasta que, en la última semana, comenzó a ampliarse hasta llegar al nivel actual.



"El contado con liquidación estuvo más tomador. Me parece que hay vencimientos en pesos y la brecha se pone tomadora porque todos los fondos que tienen bonos en pesos en el exterior no puede salir de otra manera que no sea a través de este mecanismo", sostiene Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment.



Con la misma visión, el departamento de research de Cohen comentó en su informe semanal que consideran que "la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el CCL puede ampliarse en los próximos meses, a medida que se vaya produciendo el cobro de cupones de bonos en pesos por parte de inversores institucionales del exterior, que al verse imposibilitados de acceder al mercado de cambios, se verían forzados a utilizar el tipo de cambio CCL para repatriar los cupones cobrados".



Según sus cálculos, el 50% de los vencimientos para lo que resta del año (unos u$s930 millones) está concentrado en el mes de octubre, antes de las elecciones generales.



La brecha entre el precio oficial y el contado con liquidación es un número que monitorean en la City y algunos ya calculan cuál debería ser un precio de equilibrio.



"Entre los años 2012/2015, dicha relación cambiaria ha tendido a converger hacia el tipo de cambio de convertibilidad", analiza el director de Invertir en Bolsa y agrega: "Es importante que no se deteriore la relación entre pasivos monetarios y reservas del BCRA, para que la brecha no aumente y genere más presión inflacionaria".



En Consultatio, por su parte, tienden a pensar "que una brecha cambiaria de equilibrio en torno a 10% luciría razonable".

De todos modos, advierten que hay un elemento que hay que tener en cuenta: "Hasta a noviembre vencen un total de u$s2.500 millones entre cupones y amortizaciones de bonos en pesos, con gran participación de tenedores extranjeros que podrían ejercer algo de presión al contado con liquidación en el corto plazo".



Es clave monitorear esta brecha para ver el tipo de cambio que ve el mercado, ya que más temprano que tarde el precio oficial tiende a converger hacia la cotización del dólar paralelo.

"El dólar va a volver a saltar"

En este contexto, un informe de Economía & Regiones advierte que "el dólar volverá a saltar más temprano que tarde nuevamente, pero esta vez saltará más rápido (y más fuerte) que en las dos últimas oportunidades".

¿En qué se basan para trazar este análisis? En la dinámica de la tasa de interés, que cada vez baja menos en la fase de estabilidad y sube más en la fase de desequilibrio cambiario y monetario, "reflejando por un lado cada vez menos credibilidad y anticipando, por el otro lado, más pronto inestabilidad".

"Según nuestra visión, el tipo de cambio real tiene trayectoria ascendente en Argentina. De acuerdo con nuestro análisis, hay que esperar un dólar más caro en términos reales. Es decir, hay que anticipar un futuro cercano en el cual a los argentinos nos va a costar más comprar la divisa norteamericana", plantean.

Para los analistas de la consultora, "los efectos nocivos de la actual política económica monetaria, que se podría resumir como 'bancar el dólar a toda costa y cueste lo que cueste y el cepo ya no importa', no son otros que potenciar la probabilidad de riesgo de hiperinflación, haciéndolo más próximo en el tiempo".