Procesadores de pago: un dispositivo para cada necesidad

Las nuevas forma de pago irrumpieron en el mercado argentino. Cuáles son las herramientas que necesitan los comercios para subirse a los negocios 4.0

La tecnología aplicada al comercio minorista no se limita a su impacto en el eCommerce y en la generación de market place para la venta de productos en línea. Esta transformación digital también tiene su impacto en el aspecto financiero de estos negocios, ya que posibilita pagos más ágiles y sencillos.



En ese sentido, el procesamiento de tarjetas va camino a una nueva era. Los equipos tradicionales, de a poco, quedan obsoletos frente al avance de nuevas soluciones que no solo permiten cobrar, sino también gestionar desde un solo lugar variables como el registro digital de todas las transacciones realizadas, reportes del performance de los empleados y la facturación desde un mismo dispositivo, todo esto en tiempo real y todo con el poder de la nube detrás.



En Argentina, el gran exponente de este verdadero cambio de paradigma es Clover, la marca que llega al país de la mano de Posnet, que lleva a los equipos de pago los últimos avances de la tecnología móvil.



Actualmente, existen dos modelos de Clover disponibles para el mercado local. Mini, la opción más adecuada para el "mostrador"; y Flex, que de la mano de su tecnología inalámbrica permite hacer de la experiencia de compraventa algo mucho más portátil y mobile.



No todos los negocios exigen las mismas soluciones, ya que cada uno de ellos posee sus propias necesidades y estructuras. Comercios grandes, comercios chicos; retail, gastronomía: hoy, de la mano de la innovación, para cada necesidad existe una solución que se ajusta a sus requerimientos.



Además, esta tecnología permite a los propietarios maximizar la eficiencia operativa, aprovechar el análisis de datos en tiempo real y participar mejor con los clientes.

El modelo Flex, debido a su condición "wireless" es ideal para restaurantes y comercios en los que la experiencia de pago es más efectiva cuando es llevada hacia el cliente.



Así, por ejemplo, a la hora de pagar un almuerzo o una cena ya no hay necesidad de entregar una tarjeta y esperar hasta que esta vuelva con el recibo, ya que el dispositivo permite operar en el lugar en el que se encuentre el comensal y realizar la transacción en ese momento.



Incluso, gracias a su conectividad 3G y su diseño compacto, es posible sacar a Flex "fuera del local". En logística, la herramienta puede acompañar hasta el momento en el que se realiza una entrega para procesar el pago en el momento en el mismo momento en el que se entrega la mercadería.



Clover Mini, por su parte, es una variante inteligente que combina las virtudes del POS tradicional con las de una caja y un centro de procesamientos inteligente, todo en uno.



Deslizar, insertar o, simplemente, apoyar. Al igual que el Flex, el dispositivo permite pagos con todas las tecnologías de tarjeta disponibles: banda deslizante, chip, contactless y hasta e-payments, una modalidad de pago muy utilizada por los turistas que visitan el país.



Asimismo, Clover suma un dashboard que permite al propietario acceder a toda la información de su negocio esté donde esté y desde cualquier dispositivo: PC, tablet o celular. Así, se puede llevar un mejor control del negocio y tomar decisiones en tiempo real.



No solo eso, también se pueden controlar las operaciones, reembolsos y artículos más vendidos, todo desde Clover.



Las plataformas de pago responden a distintas necesidades y estructuras de los comercios. Clover el nuevo sistema inteligente para le gestión de negocios, ofrece distintas soluciones enfocadas a satisfacer los distintos perfiles del mercado minorista.