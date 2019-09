Duras declaraciones de Alberto Fernández: "En las condiciones actuales, la deuda es impagable"

El candidato presidencial por el Frente de Todos alertó sobre el pago de la deuda y aseguró que el país necesita crecer para enfrentar las obligaciones

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, alertó que "en las actuales condiciones la Argentina no puede pagar la deuda", y que para hacerlo, el país necesita "crecer y exportar".

Te puede interesar El Banco Central publicó un listado con el nombre de los que compraron más de 10.000 dólares en septiembre

En el marco de una charla que brindó en el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Fernández argumentó que su objetivo será que la economía nacional termine su etapa recesiva y vuelva a generar divisas: "El gran desafío es crecer y exportar, porque Argentina no emite dólares y para conseguirlo hay un solo camino: exportar, porque el otro camino está agotado, que es el endeudarse", afirmó.



Por otro lado, fue muy crítico con la gestión de Mauricio Macri, y aseguró que las políticas de Cambiemos solo empeoraron los problemas financieros que ya tenía el país: "No había deuda, ahora tenemos una deuda del PBI del 100%; nos quejábamos de una inflación de 24 puntos ahora tenemos una de 57; nos quejábamos de un déficit fiscal de 1,8 y ahora tenemos siete puntos", sentenció.



En el complejo Holiday Inn, en Córdoba, el candidato a presidente negó haber planteado no pagar los compromisos de deuda que tiene el país. Sin embargo, asegura que en las circunstancias vigentes, Argentina terminará sin cumplir sus obligaciones con los tenedores de deuda.



"Lo que si planteamos siempre es la necesidad de pararnos frente a los acreedores diciéndoles que para poder pagar nos dejen crecer, caso contrario no tenemos forma de pagar en una economía que cae permanentemente", señaló Fernández, y además propuso como ejemplo el caso de un país vecino: "Por las condiciones internacionales, no va a ser difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay, lo he hablado con inversores. No va a haber dificultades para lograr eso. Es ganar tiempo y no hacer quitas".



La situación de Uruguay a la que se refirió Fernández ocurrió en 2003, cuando el Gobierno de ese país realizó un canje de bonos, por otros de vencimiento más tardío. Pero lo esencial de ese canje fue no aplicar ninguna quita de capital y también respetar la tasa de interés de los bonos originales.



De esta manera, el presidente uruguayo, Jorge Batlle, logró evitar el default. Sin embargo, para conseguir salir adelante, fue necesaria la buena voluntad por parte de los acreedores.



Para que esto ocurra en Argentina, los inversores tendrían que recuperar la confianza en el país y esperar que el Gobierno se comprometa y administre su dinero con responsabilidad. Lamentablemente, el historial argentino de cesación de pagos es mucho más amplio que el de Uruguay, por lo que es poco posible que esta alternativa se aplique.