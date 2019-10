Con la crisis argentina, las acciones de Adecoagro son una ganga, según Citigroup

Incluso si Fernández gana las elecciones y restablece impuestos exorbitantes a la exportación, el impacto en las ganancias de la firma sería solo del 5%

Adecoagro está pagando un alto precio por su exposición en en país. Las acciones de la empresa agrícola que cotizan en Nueva York acompañaron la devaluación de los bonos argentinos ante la probable elección del candidato izquierdista Alberto Fernández como presidente, lo que indica un retorno a las políticas proteccionistas.



Pero mientras la firma ha comenzado a operar en Argentina, solo el 20% de sus ganancias proviene del país. Las operaciones de caña de azúcar en Brasil tienen un peso mucho mayor, informa Bloomberg.

Incluso si Fernández gana las elecciones y restablece los impuestos exorbitantes a la exportación, el impacto en las ganancias de Adecoagro sería solo del 5%, según Fernanda Cunha, analista de Citigroup.

Además, como la empresa no tiene su sede matriz en Argentina, no está sujeta a restricciones de control de capital en el país. "Cualquier política de dividendos, por ejemplo, no se vería afectada", dijo.



"Las acciones de Adecoagro reflejan solo las operaciones en Brasil", señaló Cunha, quien tiene una recomendación de compra para la acción. "El negocio argentino es casi gratis", concluyó.