Con el "cepo hard" volvieron a crecer los depósitos en pesos

Con las nuevas restricciones cambiarias que impuso el Banco Central tras las elecciones presidenciales, los ahorristas se volcaron a los plazos fijos

El endurecimeinto del cepo cambiario que implementó el Banco Central luego de las elecciones presidenciales en las que Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri en primera vuelta, cortó el drenaje de reservas que el titular de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, utilizaba para intervenir y contener al dólar.

Entre los comicios primarios (PASO) y el 27 de octubre le costó casi de u$s7.500 millones. Pero en los siguientes días, el BCRA no solo dejó de vender reserva sino que empezó a comprar fuerte.

Con el "super cepo", entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, adquirió u$s390 millones.

Hasta el viernes pasado, en tanto, habría comprado en total unos u$s1.000 millones (con compras por 200 millones el jueves y unos 330 millones el viernes).

Así, en dos semanas, gracias al cepo, recuperó el equivalente al 37% de lo que vendió el Banco Central en la semana previa a la alección. Pero más imporante, logró quebrar la insostenible dinámica previa.

Por otra parte, la corrida al dólar de los ahorristas en plazo fijos también se frenó.

Te puede interesar Una transición sin definiciones: en el mercado se empiezan a preguntar si Alberto F. tiene un plan económico

Vale recordar que entre la PASO y la imposición del cepo cambiario "light" los depósitos mayoristas habían caido en $43.300 millones. Mientras que los depósitos minoristas (menos de 1 millón de pesos) se mantuvieron bastante estables. Pero desde que se impuso el cepo electoral (con límite de u$s10.000, poco más de 600.000 pesos) a inicios de septiembre, la tendencia cambió, según detalla Plan M. Los depósitos mayoristas se estabilizaron, mientras que los depósitos minoristas aceleraron la corrida al dólar.

Desde la aplicación cepo cambiario "light" hasta la elección del 27 de octubre hubo una caída de 9,8% en los depósitos a plazo fijos del sector privado. Pasaron de $1.201.973 millones a $ 1.084.246 millones.

La baja fue mucho mayor entre los ahorristas minoristas que entre los mayoristas (más de 1 millón de pesos), ya que las empresas tenian prohibido comprar dólares para atesoramiento. Entre el 01/09 y el 27/10 los depósitos a plazo minoristas cayeron $ 73.653 millones.

La semana previa a la elección la corrida se generalizó: en ese caso, las empresas que no podía compran dólares en el mercado oficial, retiraban depósitos e impulsaban las compras de dólares vía "contado con liquidación" (compra de bonos o acciones que cotizan en Buenos Aires para venderlas luego en Nueva York, y hacerse de dólares en una cuenta en el exterior que deposita alguien que tiene los dólares afuera).

Sin embargo, con el "super cepo" esa dinámica de revirtió. Según los datos publicados por el BCRA, entre el 28/10 hasta el 05/11 (último dato disponible) el stock de depósitos a plazo fijo privado subió en $53.339 millones.

El rebote en el stock de depósitos a plazo es explicado principalmente por depósitos de más de un millón de pesos: subieron desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre 43.047 millones de pesos.

Vale resaltar que este movimiento se dio con una tasa de interés en descenso. La tasa de interés de las Letras de Liquidez del BCRA (Leliq) bajó del 68% antes de la elección al 63% esta semana.

En cuanto a los depósitos en dólares, la tendencia no se modificó y continúa el retiro de los ahorristas, aunque en los últimos días de manera no tan acelerada.

El stock de depósitos en dólares continúa con tendencia negativa. Aunque los retiros diarios son un tercio a los observados en los días previos al 27-0 y en los tres días posteriores.

Los retiros de depósitos en dólares se habían acelerado fuertemente el jueves y viernes previos a la elección del 27 O (a un promedio de 308 millones diarios) y continuaron cerca de ese nivel entre el 28 y el 30 de octubre con retiros diarios de U$S 235 millones.

Sin embargo, según los últimos datos disponibles (4 y 5 de noviembre) el promedio de salida de depósitos se redujo a unos u$s80 millones diarios.

Para tener una idea de la magnitud de la corrida que soportaron hasta ahora los bancos: los depósitos en dólares en los bancos cayeron de U$S 32.503 millones el viernes previo a las PASO a U$S 18.829 millones el 5 de noviembre pasado. Es decir que en el acumulado desde las PASO salieron del sistema U$S 13.674 millones, una baja del 42% de los depósitos.



El dato positivo es que los bancos todavía cuentan con liquidez suficiente, superior al 60% de los depósitos que todavía quedan en los bancos, para responder al retiro de los ahorristas.