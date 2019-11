Alivio para los bancos: el retiro de depósitos en dólares se desaceleró en noviembre

El stock de depósitos en dólares -privados- continúa con una tendencia negativa. Sin embargo, los retiros diarios equivalen a 18% a los observados en los días previos a las elecciones del 27 de octubre y en los 3 días posteriores.

Entre el jueves y el viernes previos a las elecciones presidenciales, los retiros de depósitos en dólares se aceleraron a un promedio de 308 millones diarios, y continuaron cerca de ese nivel entre el 28 y el 30 de octubre con retiros u$s235 millones diarios.

No obstante, en lo que va de noviembre (hasta el 20/11, último dato disponible) el promedio de salida de depósitos pasó a u$s 44 millones diarios.

Para tener una idea de la magnitud de la corrida que soportaron hasta ahora los bancos: los depósitos en dólares en los bancos cayeron de U$S 32.503 millones el viernes previo a las PASO a U$S 18.580 millones el 20/11 (último dato oficial disponible). Es decir que en el acumulado desde las PASO salieron del sistema U$S 13.923 millones, un caída del 42,8% de los depósitos.

El dato de desaceleración retiros de los depósitos a poco más de U$S 40 millones diarios en noviembre lleva calma al sistema financiero.

Los bancos todavía cuentan con un respaldo importante de los depósitos en dólares que quedan en el sistema. Entre encajes en el Banco Central (los dólares de los depositantes "guardados" para responder a corridas) y los dólares líquidos en las entidades todavía hay unos U$S 12.000 millones disponibles: más del 60% de los depósitos en dólares que quedan en el sistema.

Sin embargo, cuánto más se desacelere la corrida de depósitos mayor tranquilidad para desplegar la política económica del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre.