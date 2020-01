Cuotas en UVA seguirán congeladas hasta marzo mientras el Gobierno analiza solución de fondo

Muchas familias mantienen limitaciones para pagar los préstamos hipotecarios, aunque en los bancos aseguran que el incumplimiento se mantiene bajo

Pocos días atrás, tanto los que pagan sus cuotas por la compra de la vivienda a través del sistema Unidades de Valor Adquisitivo (UVA); los que ya tienen aprobados sus créditos; los desarrolladores e inmobiliarias, celebraron el anuncio que hizo en su cuenta de twitter la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa: "quienes hayan tomado un crédito hipotecario podrán comprar hasta u$s100.000 sin tener que pagar el recargo del 30% del impuesto PAIS".



Luego, hubo una reunión en el Ministerio de la que participaron varios representantes de los Hipotecados UVA Autoconvocados, en donde la ministra les aclaró el anuncio, y les informó: "por el momento no se ha concretado una respuesta a la problemática, pero que está en la búsqueda de una solución junto con las áreas encargadas del caso".



La funcionaria destacó que el Ministerio comprende por ahora sólo los créditos Procrear, en sus tres líneas: Desarrollos Urbanísticos: Lotes con Servicios y Compra.

También refirió que, en el marco de la situación del país y teniendo en cuenta que se logró sancionar la Ley de Solidaridad, se decidió mantener el congelamiento de las cuotas dispuesto que rige hasta el 31 de enero hasta fines de febrero; mientras se analiza una salida definitiva, que no fuera de emergencia, según Infobae.



Representantes de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ya se reunieron con pares del Banco Central de la República Argentina, del Banco Nación, del Banco de la Provincia de Buenos Aires y con funcionarios del Ministerio de Economía, para informar y emprender una solución equitativa para que los que se endeudaron a través de los UVA, puedan pagar sus cuotas sin tener que pasar sobresaltos atados a la inflación; y que la indexación de los créditos mensuales se vuelva a encarrilar sin que se altere la relación cuota e ingreso, de un tope del 30 por ciento.



Entre el informe que hace el BCRA sobre los bancos y la opinión de los damnificados por los que accedieron a un crédito hipotecario ajustable con la expectativa de desaceleración de la inflación y recuperación del poder de compra de sus ingresos se ha generado una grieta. Por un lado, las entidades crediticias afirman que la morosidad de quienes pagan sus cuotas en UVA es de sólo 0,6% del total de la cartera, y que de 104.000 casos, sólo 781 familias se encuentran en problemas para el pago.



Pero los representantes de Hipotecados UVA Autoconvocados dijeron a este medio: "esos datos no son reales, porque ocultan que hay gente que debe hacer malabares para poder pagar y no caer en mora".