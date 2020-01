El dólar blue subió a $77,75 mientras el contado con liquidación se empezó a alinear con el "solidario"

El mercado cambiario operó en un clima de incertidumbre en un día clave para la Provincia, que extendió el plazo para la respuesta de los acreedores

En un día convulsionado en el que la Provincia de Buenos Aires extendió el plazo para alcanzar el visto bueno del 75% de los acreedores para prorrogar el vencimiento del bono 2021 hasta mayo,

El dólar cerró hoy a $62,98 promedio para la venta al público, sin cambios respecto a ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa cayó tres centavos y finalizó a $60,07.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $81,90.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $81,43 (-0,3%) y el dólar MEP cotiza a $80,16 (+0,3%).

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que luego de cuatro subas consecutivas en el segmento mayorista, el dólar se tomó un respiro y de la mano de una oferta más intensa "perdió gran parte de la ganancia de ayer".

Quintana dijo que el Banco Central sostuvo sobre el final la cotización de la divisa con compras en niveles de $60,07. A través de esas adquisiciones el organismo monetario sumó u$s40 millones.

En este contexto, el volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s260 millones y en el sector de futuros MAE se operaron contratos de futuro por u$s2,8 millones.

En el mercado de futuros Rofex se operaron 150 millones (-29%). El volumen más importante estuvo concentrado en enero donde subió apenas un centavo el futuro.

Enero quedó operado en $60,74 y febrero a $62,72 con tasas de 45,23% y 42,37% respectivamente.

Esto ocurrió en una jornada en donde todas las miradas de los operadores y analistas del mercado cambiario estuvieron puestas a la Provincia de Buenos Aires, que debía definirsi se logra alcanzar el visto bueno del 75% de los acreedores para prorrogar el vencimiento del bono BP21.

En tal sentido, no hay medias tintas: si la Provincia no obtiene ese porcentaje de adhesión para patear el vencimiento correrá tiempo de descuento para caer en default. Por eso, ante un panorama que no parecía alentador, decidió prorrogar el plazo hasta el 31 de enero próximo.

Por eso, la expectativa del mercado no era la mejor con el desenlace para la provincia pues una encuesta a inversores del Citi preguntando si creen que Kicillof alcanzará el "número mágico" con bonistas del título no es demasiado alentadora: el 52% dijo que defaulteará en enero, mientras que 24% indicó que se hará una mejor oferta que evitará ese escenario.

Bajo este escenario, en el mercado mayorista el precio del dólar cotiza a $60,08, mientras que en la Bolsa de Comercio el dólar MEP lo hace a $79,80 y el contado con liquidación a 81,66 pesos por unidad.

En la City porteña, en tanto, el precio promedio que surge de la habitual encuesta de iProfesional se ubicaba en promedio a $62,98 a los que se debe sumar el 30% del impuesto, por lo que el precio final es de $81,90. El detalle por entidad es el siguiente:

- Galicia: $63

- Nación: $63

- ICBC: $62,70

- BBVA: $63,05

- Supervielle: $62,50

- Santander: $63

- Balanz: $61