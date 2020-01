Alberto F. le respondió a Macri sobre la deuda: "Decidió ir muy rápido hacia el precipicio y él lo sabía"

El expresidente contó a militantes del PRO que él advirtió a sus ministros que no debían seguir endeudando al país pero los funcionarios no lo escucharon

El presidente Alberto Fernández expresó su "asombro" por la divulgación de un video de Mauricio Macri donde contó a militantes del PRO qué él le decía a sus funcionarios que no era una buena idea seguir tomando deuda porque dejaba a la Argentina al borde de la crisis pero, según el el exmandatario, sus ministros no lo escucharon.

"Me impresionó mucho que un expresidente dijera que tomar deuda de manera irresponsable iba a hacer volar la argentina", expresó en declaraciones televisivas y agregó: "No entendí si era una terapia de grupo o seriamente un ex presidente sabía que estaba destruyendo a la economía argentina y siguió adelante con su lógica destructiva".

Sobre el tema de la deuda externa, Fernández contó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ofreció a ayudar a la Argentina para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Netanyahu está atento a los problemas de la Argentina; el viaje fue muy positivo", reveló y agregó: "Le expliqué que hubo negligencia de quienes nos dieron los préstamos y errores del Estado argentino".

Respecto a las deudas de las provincias, consideró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "plantea una prórroga de deuda en una provincia que tiene sus arcas diezmadas" y aseguró que "está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer".

"Hay que convocar a los acreedores a la racionalidad", expresó y admitió que "varios gobernadores dijeron que fueron inducidos a endeudarse" pero que "tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron" y puso como ejemplo a Santa Cruz que "tiene sus cuentas bastante saneadas cuando nos decían que iba a ser Venezuela".

Luego se enfocó en la deuda que tiene el grupo Vicentin con bancos y proveedores que lo dejaron al borde de convocar a concurso de acreedores y la denuncia del millonario préstamo que le dio el Banco Nación a la empresa agroexportadora durante la gestión de Javier González Fraga pese a que los mismos directivos de la entidad advertían sobre la insolvencia de la compañía.

"El Banco Nación le otorgó a Vicentin un crédito muy por encima de lo que podía hacerlo y la empresa fallida tomó un préstamo muy por encima de lo que podía pagar", dijo y explicó: "Tengo en claro que es una empresa muy importante, fuente de trabajo de mucha gente. Nadie quiere que una fuente de trabajo cierre, pero vamos a ver qué pasó".