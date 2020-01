Preocupación en el mercado por el bono dual de Dujovne: si se paga, podría dispararse el "dólar Bolsa"

El bono AF20 vence el 13 de febrero, lo que implicaría el desembolso de $100.000 millones, suficientes para hacer saltar el dólar bolsa arriba de los $90

Corría el 11 de julio de 2018, el dólar mayorista había pasado de $25 a 27,46 en menos de un mes y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne echaba mano al bono Dual para financiarse y renovar vencimientos de deuda.



Con este instrumento -que Luis Caputo había lanzado un mes atrás cuando todavía era ministro de Finanzas- Dujovne consiguió en el mercado 1.638 millones de dólares (equivalentes a $45.000 millones) que se iban a pagar en pesos con una capitalización mensual del 2,35% mensual (32,15% anual) o la variación de la cotización del dólar mayorista más un margen de tasa de interés, lo que fuera más alto.



Así, con la serie de devaluaciones, al tipo de cambio de hoy (y que viene subiendo), el próximo 13 de febrero el gobierno de Alberto Fernández deberá pagar $98.600 millones de capital (y otros 2.300 millones de intereses). Sin embargo, en el mercado hay serias dudas de que se pague por el potencial efecto sobre el dólar. Las dudas sobre el pago se evidencian en la cotización: $5.475 por bono. Así, ofrece un rendimiento del 10% hasta su vencimiento dentro de dos semanas, según La Política Online.



Las muestras de que la deuda en pesos se viene pagando (con nuevas emisiones de deuda) es suficiente para incrementar la probabilidad de pago: no en vano en un mes este bono subió 17,7% en la bolsa. En cambio, el capital de la deuda en dólares no se viene pagando y Guzmán ya adelantó que no lo pagará.



De hecho, el Gobierno ya adelantó que el martes 11 de febrero licitará Lebads con fecha de liquidación el mismo 13, con lo que calzaría el pago de una emisión con el vencimiento de los bonos duales,



Sin embargo, si efectivamente se paga como está previsto, la preocupación tiene que ver con el valor del dólar "real". Ya este martes saltó a $84,50 y con $100.000 millones en manos de bonistas, no se descarta que pueda cruzar los $90 o los $100 y renovar la presión sobre el tipo de cambio oficial. Una brecha de tipo de cambio del 60% es razón suficiente para coordinar fuertes expectativas de devaluación.



Un informe de la financiera Bull Market advirtió que la divisa en el mercado financiero podría subir a la zona de los $90 hacia la tercera semana de febrero si se vuelcan los pesos del vencimiento en operaciones bursátiles para la dolarización de las carteras.