Alberto Fernández suma fuerza para negociar con el FMI: Trump prometió apoyo en el organismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves al designado embajador argentino en ese país, Jorge Argüello, a quien le transmitió su intención de colaborar con la renegociación de la deuda argentina.

Así se supo de fuentes oficiales, que detallaron que el encuentro tuvo lugar por la mañana en la Casa Blanca y el motivo fue la presentación de las cartas credenciales como representante de la Argentina.

El mandatario norteamericano "se interesó por la situación de Argentina" y dijo que el país podía contar con su apoyo en la renegociación de la deuda.

Today, Ambassador Jorge Argüello @JorArguello presented his credentials to @POTUS Donald Trump at the @whitehouse. He is now officially the Ambassador of the Argentine Republic to the United States of America ???????????????? (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian) pic.twitter.com/lfsN3xArbJ