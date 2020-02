Aumentan el límite de extracción de efectivo en supermercados: ¿cuánta plata se puede sacar ahora?

Visa y Mastercard subieron los topes en las terminales de administración de pagos First Data y Prisma. Cómo extraer dinero en comercios

Por la alta demanda y la inflación en alza, Visa o Mastercard decidieron aumentar el límite que tenían para que sus clientes pudieran extraer plata en efectivos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios con la tarjeta de débito.

A partir de ahora, el tope de extracción pasará de $5.000 a $8.000 pesos, según confirmaron las terminales de administración de pagos First Data y Prisma a Infobae.

En la Argentina hoy existen 4.900 comercios distribuidos en todo el país en los que los clientes pueden retirar dinero "cash" al mismo tiempo en que se hace una compra con tarjeta de débito.

Cómo extraer plata en efectivo en un comercio

El servicio funciona en supermercados Coto, Carrefour, Wall Mart, Jumbo, Makro, La Anónima o Changomas; estaciones de servicio como YPF o Axion.

Para sacar plata en efectivo es necesario hacer primero una compra con la tarjeta de débito.

En el ticket de compra se tiene que ver reflejado que la extracción no tiene costos adicionales y la compra no tendrá que tener ningún monto en particular.

El servicio lo prestan tanto Visa como Mastercard. En el primer caso, a través de su marca "Extracash" y en el segundo mediante "Cashback".

El tope máximo por transacción -aque ahora pasó de $5.000 a $8.000- se encuentra siempre sujeto a la existencia de fondos en la cuenta bancaria del usuario y al límite máximo permitido por el comercio adherido.

La extracción de efectivo fuera de las sucursales bancarias es una vía para hacer crecer el alcance del sistema financiero, en particular en pequeñas localidades con poca presencia de cajeros automáticos.

Según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central, en la Argentina existen 4.900 "puntos de extracción extrabancarios", es decir, comercios que permiten retirar efectivo a la hora de comprar con tarjeta de débito.

Otra alternativa para el retiro de efectivo son las 3.500 sucursales de las redes de cobranza, como PagoFácil o Rapipago.

Entre ambas alternativas, los lugares no bancarios en que se puede retirar efectivo suman 8.900 locales. Esta red toma relevancia si se considera que en toda la Argentina existen 16.000 cajeros automáticos.

Asimismo, los comercios se ven beneficiados por este servicio dado que reducen los costos en lo que refiere a la contratación del servicio de caudales. Por razones de seguridad, las grandes cadenas comerciales contratan ese servicio para retirar la recaudación de sus sucursales al final de cada jornada. Al reducirse la cantidad de efectivo remanente, se atenúan también esos costos.