Alberto respaldó el reclamo de Cristina por quita en la deuda: "El FMI ha faltado a sus obligaciones"

Según el Presidente, el Fondo faltó a sus obligaciones prestándole dinero a un tomador compulsivo de crédito que no podía pagarlo de ningún modo

El presidente Alberto Fernández aseveró que "el FMI ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un tomador compulsivo de crédito, que todos sabían que era para financiar la fuga de divisas", y consideró "absolutamente cierto" el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió una "quita sustancial de deuda".



Consultado sobre la postura de Kirchner respecto de que el Fondo Monetario debería hacer una "quita sustancial" de deuda, ya que el préstamo otorgado durante la gestión de Mauricio Macri sirvió para financiar la fuga de capitales, aseguró: "Cristina dijo algo que es absolutamente cierto". Y recordó que, durante la campaña de cara a las presidenciales, ya había advertido que "el FMI había faltado a sus obligaciones del estatuto financiando la fuga de divisas".



"En términos racionales está bien lo que dice Cristina", insistió el presidente, y agregó: "Yo creo que el Fondo ha faltado a las obligaciones que tenían cuando estaba prestándole dinero a un tomador compulsivo de crédito que no podía pagarlo de ningún modo".



Además, según Fernández, "todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y tratar de contener un valor del dólar incontrolable".



"Si el FMI fue capaz de todo eso, podría reflexionar y tener cuenta esto otro", aseveró el mandatario en la entrevista que concedió esta tarde a Radio 10.



El presidente cuestionó que, desde algunos medios de comunicación, se pretenda mostrar a Cristina y a él "confrontando", y advirtió: "Si supieran cómo nos entendemos, gastarían el tiempo en otra cosa".

Estas declaraciones surgieron luego de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, asegurara que no hará una quita de la deuda argentina en forma excepcional, tras el pedido que hizo la vicepresidenta, quien aseguró que no se cumplieron las normas del acuerdo.

"Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global", remarcó Georgieva en una entrevista que brindó este domingo a Bloomberg Television.

La semana pasada, desde Cuba, Cristina Kirchner planteó que, a su entender, "por lo menos debería establecerse una quita sustancial, porque es un préstamo por afuera de la historia del FMI, comprometiendo el 60% de la capacidad prestable, y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio FMI".

El Presidente también estuvo en contra de los que lo acusan de realizar un ajuste en las jubilaciones y dijo que su prioridad son quienes menos ganan.



"Yo sé que hay jubilados que reciben $40 mil y están lejos de estar en una situación ideal y necesitan más ingresos. Espero pronto poder remediar eso, pero hoy tenemos otra urgencia. Hoy hay jubilados que ganan $16 mil. Yo quisiera la honestidad de muchos analistas que no dicen que dejaron a los jubilados con los ingresos que los dejaron y que quieren que no haya déficit, que paremos la inflación y que paguemos la deuda; no sean cínicos", afirmó el jefe de Gobierno.