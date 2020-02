Los bancos proponen bajar del 90% al 75% la tasa en préstamos con tarjetas: qué hará el BCRA

En una reunión con el Gobierno, los banqueros propusieron bajar el costo a cambio de beneficios en encajes. El Banco Central le pondrá un límite a la tasa

En línea con el viejo slogan de un banco extranjero que aseguraba estar siempre "un paso adelante", los banqueros buscaron anticiparse a la embestida oficial y llevaron una propuesta al Gobierno para bajar por motus propio la tasa que cobran por la financiación con tarjeta de crédito, antes de que sea el Banco Central el que los obligue a hacerlo.

La estrategia que un grupo de banqueros llevó este martes hasta el segundo piso de la Avenida Julio Roca 651, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo, no garantiza, de todos modos, que el BCRA se quede de manos cruzadas.

De hecho, según pudo saber iProfesional, el organismo monetario prepara para su reunión de Directorio de hoy una batería de medidas que apunta a limitar la tasa de interés de las financiaciones con tarjetas y la de los préstamos personales. Lo que aún no definieron los funcionarios del Central es si lo harán con el "método garrote" -por imposición- o con el "método zanahoria" -con un incentivo para que los bancos tengan el incentivo de bajar la tasa-.

Por el lado del Banco Central a la reunión con los banqueros fueron su presidente, Miguel Pesce, y el gerente general, Agustín Torcassi. El titular del BCRA llevaba el mandato expreso del presidente Alberto Fernández de que los bancos cobren menos por la financiación con tarjetas de crédito, algo que le había pedido el último sábado, en una cena con amigos en la Quinta de Olivos.

Entre los banqueros asistieron los directivos de las principales cámaras y los número uno de las entidades más activas en préstamos al consumo. Fue Javier Bolzico, el presidente de ADEBA, la cámara que agrupa a los bancos de capital nacional; Claudio Cesario, al mando de ABA, la cámara de los bancos extranjeros y Eduardo Hecker, titular del Banco Nación y de Abappra, que concentra a la banca pública y cooperativa.

También estuvieron Fabián Kon (Galicia), Juan Kindt (BBVA), Sergio Lew (Santander) y César Bastien, Director Ejecutivo de ATACYC, en nombre de la industria de las tarjetas de crédito para ser la voz de los plásticos extrabancarios.

Los anfitriones fueron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

La reunión, en primera persona

"El clima fue ameno. No fue un clima de imponer condiciones sino de evaluar una propuesta que llevamos los bancos", sintetizó uno de los banqueros, quienes pidieron la reunión para poner sobre la mesa el tema del Programa Ahora 12 y terminaron adaptándolo con propuestas para bajar la tasa de revolving, que es como llaman en la jerga al saldo de las tarjetas que financian las entidades.

"Se habló del Ahora 12, los bancos estamos buscando las formas de poder continuarlo con las tasas al 0%, aunque estamos trabajando en eso. También se habló de la tasa de las tarjetas de crédito, en donde ya estamos trabajando para ver cómo podemos encontrar la forma de bajarlas", comentaron desde el lado de los bancos.

Según pudo reconstruir iProfesional en base a distintas fuentes presentes en la reunión la propuesta de los bancos tenía dos patas. Por un lado, un pedido de un mayor margen para descontar como encajes parte de la financiación de Ahora 12; y por otro, un compromiso de bajar la tasa de los créditos con tarjeta.

Así, los bancos pidieron aumentar la porción de los préstamos Ahora 12 que puedan computar como encaje para reducir el costo que hoy absorben por las ventas en comercios.

En enero, el BCRA elevó del 1% al 1,5% el porcentaje de esta cartera que los bancos pueden computar como efectivo mínimo, un límite que llegaba al 2,5% si el monto financiado en enero superaba al de diciembre.

Pero este monto tiene otro límite, que es que no puede superar el 20% de la cartera total, algo que los bancos pidieron llevar al 50%.

Te puede interesar Las "Leyes del Dinero": cómo administrar y multiplicar nuestros ingresos

Además, hay otro tope, que indica que el monto que destinen a encajes no puede superar 2,5 veces la cartera de depósitos. En este caso, la propuesta de los banqueros es llevarlo a 6 veces el stock de colocaciones. "Si quieren que financiemos más, que nos ayuden", comentó un banquero.

En paralelo, y explicando que con esas medidas tienen más margen para absorber costos, los bancos se comprometieron a bajar la tasa de revolving a un máximo del 75%, cuando hoy en promedio cobran cerca del 90% anual.

En ese sentido, y por orden directa del presidente, el Banco Nación busca ser punta de lanza y ya prepara un recorte del 67% actual al 49% en la tasa de financiación con tarjetas, algo que concretará el 1° de marzo, después de que este jueves lo apruebe su Directorio. La baja de tasas generará que el Costo Financiero Total (CFT), que además de la tasa de interés incluye costos adicionales pasará del nivel actual de 120,2% a un 78,5%, según aseguraron a iProfesional fuentes del gigante estatal.

El negocio por dentro

Para analizar la financiación con tarjetas de crédito y el rol que juega el Programa Ahora 12 es clave entender cómo se compone este negocio.

Hay tres componentes que impactan en la rentabilidad de la financiación con tarjeta de crédito. El primero es el gap entre la fecha en el que el banco le paga al comercio por la compra y la que empieza a cobrarle intereses a sus clientes. Este plazo es de 15 días y representa cerca de un tercio de su costo.

El segundo es lo que el banco destina a promociones, hoy básicamente concentradas en el Programa Ahora 12. En ese caso, el banco no le cobra nada a su cliente pero financia al comercio a una tasa nominal anual del 20%, algo que en varias oportunidades pidieron elevar.

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el lunes 17 de febrero

Y el tercer componente es la tasa que cobran a sus cliente, que hoy ronda entre el 80% y el 90% en los bancos de primera línea. El Santander, por ejemplo, financia a una tasa del 93%; el Galicia, al 87%; el Macro, al 85% y el BBVA, al 81% anual.

Por eso es que los bancos piden al BCRA beneficios para poder reducir costos en estas promociones -poder usar más de esta cartera para encajes-, como una contraparte a reducir la tasa.

"Algo que se le aclaró a Producción y al BCRA es que al bajar la tasa íbamos a ser más selectivos a la hora de dar créditos. Yo si no puedo prestar al 90% no voy a prestarle al 75% a alguien que tiene menos probabilidad de devolverme", advirtió un banquero, que notó cierto aval de los funcionarios a esta medida. "No les importó. Lo que quieren es darle una respuesta política a Alberto de que los bancos bajan la tasa", agregó.

Con el otro ojo en los préstamos personales

En base a la propuesta de los banqueros, el Directorio del BCRA aprobará hoy una serie de medidas que apunta a bajar la tasa no sólo de financiación con tarjeta sino también de préstamos al consumo.

Una de las medidas que ayer sonaba con fuerza en el segundo piso de Reconquista 266 era la de bajar el tope que hoy tiene la tasa de interés de tarjetas de créditos, que hoy no pueden superar en un 25% lo que cobran por préstamos personales. "O bajamos ese número o directamente hacemos bajar la de préstamos personales", destacó una fuente del organismo.

También vieron con buenos ojos la idea de permitir integrar más encajes con el saldo de Ahora 12. Lo que sí tienen en mente es acelerar la medida de bajar la tasa de los préstamos al consumo y no esperar a los tiempos de los bancos.

La queja de los directivos del Central es que durante su gestión la tasa de referencia bajó del 63% al 44%, un recorte que los bancos no tardaron en trasladar al rendimiento que pagan por los depósitos y que sólo llegó a algunas líneas de créditos a empresas de corto plazo, como el descuento de documentos.

El BCRA adelantó para este miércoles su habitual reunión de Directorio semanal de los jueves ya que ese mismo día Pesce estará viajando rumbo a Riad, Arabia Saudita, para participar junto al Ministro de Economía, Martín Guzmán, de la Cumbre del G-20.