El Gobierno analiza la designación de los bancos que renegociarán la deuda

El Ministerio de Economía confirmó que la noticiay los detalles se conocerán durante este fin de semana o a principios de la semana que viene

Varios ejecutivos del mercado ya dan por hecho que los bancos para renegociar la deuda fueron designados en forma preliminar y que sólo resta la confirmación oficial.



"A varias entidades les avisaron que ya no fueron elegidas; sólo queda una lista muy corta", comentó una fuente al tanto de las negociaciones.

En este sentido, por la noche un importante funcionario del Gobierno y dos calificadas fuentes del mercado indicaron a Infobae que el elegido sería Bank of America en Estados Unidos, que a priori no aparecía entre los más mencionados. Para la operación en Europa la opción está entre HSBC y Rothschild.



De este modo, el Ministerio de Economía pretende recuperar parte del retraso en el cronograma de renegociación de la deuda que, según el esquema original, debía terminar el 31 de marzo. Si se concretara esta noticia, se develaría el misterio en torno del paso del ministro Guzmán por Nueva York.



Al parecer, se conocerían en forma casi simultánea tanto el agente de información -encargado de identificar a los bonistas y de comunicarles la oferta- y el agente financiero, que diseñará y llevará adelante la propuesta final con el equipo de Guzmán.



Para el primer rol en el mercado suenan como "favoritos" Lazard, que cumplió con este rol en el canje del 2005, y Morrow Sodali, que ya participó en la operación de salida del default del 2016-2017 para la liquidación de bonos argentinos bajo ley alemana.



Para el segundo se esperaba que hubiera un banco norteamericano y otro europeo. Atrás del Bank of America, aparecían más rezagados el Citi y el Morgan, tratando de no perder las esperanzas. Y, para el canje del otro lado del Atlántico, los bancos HSBC, Rothschild y, muy de atrás, GSA, que participó en la reestructuración de la deuda griega.



La semana entrante será muy activa en esta materia, dado que un grupo de importantes ejecutivos de los principales fondos de inversión llegará a Buenos Aires para ver a Guzmán y a otros funcionarios del Gobierno en una cita prevista para el martes próximo. Se trata de los integrantes del Grupo de los Cinco: Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock; estos fondos suman cerca del 35 por ciento de los bonos que ingresarán en la reestructuración.



"Espero que esta vez sí los reciba el ministro, luego de postergar la reunión dos veces, porque hasta ahora sólo pudieron dialogar con Guillermo Nielsen (presidente de YPF)", expresó con disgusto una fuente del mercado muy vinculada al Gobierno, según Infobae.



En paralelo, habrá una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el "diálogo" con el equipo económico.



Fuentes consultadas en Washington indicaron que la expectativa de Economía y del Fondo es que se anuncie una revisión del artículo IV -que consiste en auditar las cuentas públicas- como elemento de garantía para que los bonistas acepten una quita, como pidió el organismo multilateral.



Debido a los tiempos que suele demandar dicha revisión no llegaría a completarse antes de que finalice el canje de los bonos que el Gobierno debería realizar antes de mayo, cuando debe pagar más de 5500 millones de dólares de vencimientos en dólares, entre el Bonar 2020 y el Club de París.



La fuente indicó que el mercado preferiría que hubiese un avance más veloz entre la Argentina y el FMI para aceptar este canje, de modo tal de conocer la trayectoria fiscal del Gobierno en los próximos años para saber si podrá cumplir con el cronograma de pagos que presentará en la oferta.



La semana del 9 de marzo está previsto en el cronograma que comience la gira de promoción de la propuesta (road show), aunque expertos del mercado afirmaron que este viaje por los principales centros financieros solo puede concretarse en tan poco tiempo sin una oferta formal.



La formulación de una oferta requiere, explicaron, que se realice una presentación ante la comisión nacional de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés). Dicho documento es el 18K, que contiene las características de la oferta y describe la situación económica del país.



Por lo tanto, o se espera a poder enviar este documento o se realiza una gira de intercambio, ya con el apoyo técnico del asesor financiero, que agilizará el diálogo entre el Gobierno y sus acreedores privados.



En los principales fondos predomina el escepticismo por los escasos avances registrados hasta ahora, pero, a la vez, persiste un espíritu de cooperación para que el país no entre en un default total.



Tanto el mercado como una parte del Gobierno entienden que un default complicaría la recuperación económica y, por lo tanto, los planes políticos del presidente Alberto Fernández.



En este plano, aseguran que es peligrosa la idea de una parte del equipo económico de presionar a las provincias para que no paguen más sus deudas en dólares, como lo demostró el caso de Buenos Aires.